Cinco personas, entre ellas un remisero y un menor, fueron imputadas por la Fiscalía de Distrito de Salta por su participación en una red de trata de personas con fines de explotación sexual. El caso involucra a menores de edad captadas en el ámbito escolar.

La Fiscalía federal de Salta formalizó la imputación de cinco personas, entre ellas un remisero, tres hombres que actuaban como clientes, y un menor de 16 años, por su participación en una red de trata de personas con fines de explotación sexual. El caso fue presentado por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, quienes calificaron los hechos como de «gravedad inusitada».

Según las investigaciones, los imputados habrían captado a menores de edad, estudiantes de una escuela secundaria de la zona sur de la ciudad, con el fin de explotarlas sexualmente a cambio de dinero. Las autoridades detallaron que el remisero jugaba un rol central en la captación y organización de los encuentros, sirviendo como vínculo entre las víctimas y los clientes.

El caso se originó a raíz de una denuncia presentada en 2023 por una madre que encontró mensajes inapropiados en el teléfono de su hija. A pesar de que inicialmente la causa fue desestimada por la justicia provincial, el caso fue reabierto este año bajo la hipótesis de trata de personas, cuando se identificó la magnitud de la red de explotación.

Durante los allanamientos, se secuestraron diversas evidencias que apuntan a la organización del delito, incluyendo elementos relacionados con la explotación sexual. En particular, la fiscalía subrayó la importancia de abordar estos delitos con rapidez y efectividad, ya que las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad.

En este contexto, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados, a excepción del menor, quien fue procesado por su rol en la red. El juez federal Julio Bavio hizo lugar a la solicitud, destacando la gravedad de los cargos y la necesidad de asegurar el proceso judicial. Además, se solicitó la realización de pericias adicionales para continuar con la investigación.