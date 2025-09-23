Importante inversión en El Canal Tinkunaku

El proyecto busca optimizar el desagüe pluvial para prevenir inundaciones y deslizamientos en las orillas, mediante la instalación de taludes y cimientos de hormigón en la zona de El Milagro.

Se está progresando con el proyecto de revestimiento del canal pluvial Tinkunaku, específicamente en la zona del barrio El Milagro, situado en el sector este de la ciudad.

Rolando Heredia, el ingeniero responsable de la obra, explicó que las tareas comprenden la construcción de bases sólidas y taludes reforzados. Estos elementos son cruciales para, posteriormente, llevar a cabo el hormigonado de un tramo de 23 metros. Debido a que el objetivo principal de esta intervención es lograr un revestimiento completo y duradero del canal pluvial.

Asimismo, Heredia destacó que esta obra está diseñada para abordar de manera efectiva el problema de la erosión que afectaba al desagüe, ya que anteriormente el canal estaba compuesto de tierra y ripio, lo que lo hacía susceptible al deterioro. Sin embargo, al mejorar el drenaje del agua de lluvia se espera prevenir anegamientos y mitigar las inundaciones que pudieran afectar a la comunidad.

Es fundamental recordar a los ciudadanos la importancia de mantener limpios los canales pluviales. Por ello, se insta a evitar arrojar cualquier tipo de residuo, tanto dentro del canal como en sus márgenes, ya que esto puede provocar obstrucciones que comprometan su correcto funcionamiento.