Importante: Así se organizarán los peregrinos del Milagro

Los grupos de personas podrán acceder al área a través de la rotonda de Santa Ana y transitar por la calzada recién construida de la Avenida Ex Combatientes. Los vehículos de apoyo deberán utilizar las rutas alternativas designadas. Adicionalmente, se establecerán áreas específicas para que los residentes de la ciudad puedan proporcionar asistencia si así lo desean.

Con motivo de la inminente Fiesta del Milagro, que se celebrará en los próximos días, la Municipalidad ha elaborado un operativo especial para garantizar que las peregrinaciones que arriben desde la zona sur de la ciudad puedan desplazarse sin inconvenientes por la Avenida Ex Combatientes de Malvinas. Esto se realiza teniendo en cuenta que actualmente se están llevando a cabo las obras correspondientes al Plan Vial Zona Sur en dicha avenida.

Gastón Viola, el secretario de Obras Públicas, explicó que están trabajando en conjunto con diversas áreas municipales involucradas en la organización de la Fiesta del Milagro. El objetivo principal es asegurar que el ingreso de las peregrinaciones al centro de la ciudad se realice de manera segura y directa.

En particular, Viola destacó que los grupos de peregrinos que ingresen por la rotonda de Santa Ana podrán transitar con normalidad por la calzada de la Avenida Ex Combatientes de Malvinas, donde se está desarrollando el Plan Vial Zona Sur. Esta medida permitirá que los peregrinos puedan llegar a su destino de manera fluida y sin mayores complicaciones.

Sin embargo, para prevenir cualquier tipo de daño o riesgo en la obra de recuperación de la calzada, se implementarán desvíos para los camiones y camionetas que suelen acompañar a las peregrinaciones. Estos vehículos de apoyo deberán utilizar vías alternativas que estarán debidamente señalizadas para garantizar su correcta circulación.

La Municipalidad dispondrá de zonas seguras y demarcadas a lo largo de la Avenida Ex Combatientes de Malvinas, donde los vecinos que deseen colaborar con las distintas peregrinaciones podrán ubicarse para brindar asistencia, ya sea ofreciendo agua, alimentos u otros elementos necesarios.

Es importante destacar que, durante los días en que se espera la mayor afluencia de peregrinos, todas las maquinarias utilizadas en la obra serán guardadas en galpones para prevenir cualquier riesgo que pudieran ocasionar al paso de la gente y de los vehículos de apoyo.