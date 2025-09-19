IASA y La Muni por la prevención del suicidio

Con el apoyo de la Municipalidad, el Instituto de Educación Adventista (IASA) organizó una jornada especial. Estudiantes, docentes y directivos marcharon con carteles llenos de mensajes de esperanza. Además, se realizó una suelta de globos amarillos para transmitir un mensaje de aliento: «Los salteños no están solos».

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la Municipalidad, en conjunto con el Instituto de Educación Adventista (IASA), organizó una significativa actividad en la cima del emblemático Cerro San Bernardo.

Alumnos de diversos cursos del IASA, acompañados por sus docentes y directivos, se hicieron presentes portando carteles con mensajes de esperanza y aliento. El momento culminante fue la suelta de globos, un gesto simbólico para transmitir a viva voz el mensaje de que “Los salteños NO están solos”.

Jimena Rosas, responsable de la Dirección General de Juventud y Niñez de la Municipalidad, subrayó la relevancia de esta campaña impulsada por el IASA para visibilizar una problemática que a menudo se mantiene en silencio. “Desde el municipio estamos comprometidos con acciones concretas para el cuidado de la salud mental de nuestros ciudadanos. Es fundamental reiterar que los adolescentes, jóvenes y adultos no están solos. Siempre habrá un amigo, un profesor o un familiar dispuesto a escuchar sin juzgar a quien necesite hablar”, afirmó Rosas.

Marcos Leiva, director del IASA, resaltó que esta campaña educativa busca salir a la calle y compartir con todos los salteños el valor intrínseco de cada individuo. “El suicidio es una realidad, pero estamos trabajando incansablemente para prevenirlo y erradicarlo. La vida es un milagro, y acompañar a alguien para fortalecer su salud emocional es de suma importancia”, expresó Leiva.

Tras la emotiva suelta de globos, la comunidad educativa y los agentes municipales presentes distribuyeron ejemplares gratuitos del libro titulado «La clave del cambio», una herramienta adicional para promover el bienestar emocional.

Es importante recordar que, desde el año 2024, el Concejo Deliberante de la ciudad instituyó, mediante la Ordenanza N° 16.304, que el mes de septiembre de cada año sea designado como el “Mes Municipal para la Prevención del Suicidio”, reafirmando así el compromiso de la ciudad con esta causa.