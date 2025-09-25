Hundimiento de calzada: Cortaron en Alvarado y Catamarca

Debido al hundimiento de placas en la calzada, se ha dispuesto un corte de tráfico que durará 15 días. Adicionalmente, debido a trabajos en el Paseo de la Fe, las calles Córdoba y Caseros también están afectadas por cortes, prohibiendo la circulación en sentido norte-sur. Habrá personal y filtros de control en las áreas afectadas. Se recomienda a los conductores circular con precaución.

La Municipalidad ha emitido un comunicado informando sobre un corte de tráfico de emergencia en la intersección de las calles Alvarado y Catamarca, provocado por el hundimiento de las placas que conforman la calzada. Esta situación requiere una intervención inmediata para garantizar la seguridad vial en la zona.

Adicionalmente, se recuerda a los ciudadanos que, debido a los trabajos en curso en el Paseo de la Fe, las calles Córdoba y Caseros se encuentran actualmente con circulación interrumpida en sentido de norte a sur. Debido a estas restricciones de tráfico se están generando modificaciones en los flujos vehiculares habituales de la ciudad.

Sin embargo, para gestionar el tráfico y minimizar las molestias a los conductores, se ha dispuesto la presencia de personal de control en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo las intersecciones de España y Vicente López, Pasaje Zorrilla y Vicente López, Paseo Güemes y Vicente López, Caseros y Lavalle, San Martín y Lavalle, y Santa Fe y Mendoza. Estos controles operarán en horarios específicos: de 7:30 a 9:00, de 12:00 a 15:00, y de 17:00 a 21:00.

Además, se ha prohibido el estacionamiento en el Pasaje Zorrilla, y se han ajustado las frecuencias de los semáforos en las intersecciones de San Martín e Yrigoyen, San Martín y Santa Fe, y San Martín y Catamarca, con el objetivo de optimizar el flujo vehicular en las áreas afectadas.

Por su parte, Néstor Ruiz de los Llanos, subsecretario de Seguridad Vial y Prevención, ha hecho un llamado a la comprensión y colaboración de los vecinos, solicitando paciencia y respeto hacia las medidas implementadas. «Realizamos los cortes y filtros para brindar seguridad y orden en el tránsito ante esta obra de emergencia. Les pedimos a los vecinos que tengan paciencia y respeten dichas acciones para que el personal de Obras Públicas pueda trabajar de buena manera», declaró Ruiz de los Llanos.