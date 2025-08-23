Humo libertario: La Libertad Avanza…en los PowerPoint de los consultores

Envalentonados por consultores entusiastas y una burbuja discursiva que se alimenta sola, los libertarios salteños ya se sienten vencedores de las elecciones de octubre. Sin embargo, los números dicen lo contrario: vienen de perder, cargan con escándalos propios y deben remontar un pasivo electoral que no cierra ni con fe de carbonero.

Si algo no falta en Salta, son consultores dispuestos a leer el futuro con la misma certeza que un jugador de truco con las cartas marcadas. En la última semana, Pedro Butazzoni —ese que colecciona pifies con la constancia de un filatelista— soltó la sentencia que inflamó el pecho de los libertarios locales: “Tendría que haber una catástrofe para que La Libertad Avanza pierda en Salta”. El vaticinio fue celebrado como dogma y replicado en redes como si se tratara de la tabla periódica.

Otros consultores del ecosistema local, no queriendo quedarse afuera de la repartija de titulares, reforzaron la idea: “Tiene piso de votos, al menos un 30% provincial, con la oposición fragmentada eso alcanza”. Hermosa teoría… salvo por un detalle minúsculo: LLA no viene de una victoria, sino de una derrota. Y no menor, sino contundente.

Los números de las elecciones de marzo son poco compatibles con la euforia libertaria. En el Senado provincial, LLA apenas se llevó una de las doce bancas en juego: la Capital, donde Roque Cornejo logró imponerse. El resto fue un paseo del oficialismo saenzista: 11 de 12 bancas en la cámara alta, y 20 de las 30 disputadas en Diputados. Para colmo, no se trató de triunfos ajustados. En Anta, Orán, San Martín y Rivadavia, el oficialismo barrió con todo. Y en distritos históricamente reñidos como Iruya, Chicoana, Cafayate, Cachi o San Carlos, se impuso sin titubeos.

Es decir: mientras LLA festejaba su consagración en la Capital como si hubiese conquistado Constantinopla, el resto de la provincia se le escurrió de las manos. ¿Cómo se pasa de esa derrota a la seguridad de que en octubre todo será distinto? Misterio digno de Netflix. O, más bien, de un buen contrato de consultoría.

El pasivo real es claro: La Libertad Avanza debe revertir 130 mil votos en el territorio provincial para aspirar a dos bancas en el Senado nacional. Y aunque los libertarios repitan que en Orán y San Martín tienen “núcleos duros” de apoyo, las urnas hasta ahora no lo confirmaron. Si el piso está en 30%, la pregunta es si no será de cemento fresco.

Escándalos caseros y tormenta nacional

La narrativa épica de los libertarios salteños tampoco ayuda cuando se cruza con la realidad doméstica. Porque mientras sueñan con la ola violeta arrasando en octubre, las bombas les explotan en los pies. El caso más grotesco fue el del exconcejal Pablo López, grabado en plena faena de extorsión sexual contra su pareja y admitiendo con desparpajo que le retenía parte del sueldo.

No se queda atrás la concejal electa Erica Castro Nievas, cuya empresa fue denunciada por contaminar el río Arenales, un clásico de la ecología criolla: predicar “libertad” mientras se envenena agua. Y como frutilla del postre, el concejal electo Rodrigo Quinteros, que pasó de patotear periodistas a ser descubierto como ñoqui del Congreso. La renovación política, versión libertaria, se parece bastante a un reciclaje de lo peor.

A todo esto, el panorama nacional tampoco colabora con el entusiasmo. Javier Milei atraviesa su propio festival de crisis: el escándalo por las muertes ligadas al fentanilo adulterado y las sospechas de coimas en el área de Discapacidad, que involucran nada menos que a su hermana Karina, la guardiana de la Rosada. Si la motosierra es símbolo de Milei, el serrucho de la interna y la podadora de escándalos parecen estar siendo aún más filosos.

La moraleja: no hay consultor que pueda vender estabilidad cuando los cimientos tiemblan. La Libertad Avanza en Salta podrá seguir repitiendo que octubre será el mes de la victoria, pero las cifras, los archivos y los prontuarios no acompañan el relato. El envalentonamiento libertario parece más un espejismo que un pronóstico: una ilusión que se alimenta de discursos rimbombantes, pero que se topa con la tozudez de los números

y el barro de la realidad.