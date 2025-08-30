Hoy fumigan El Hospital Animal Municipal y el Centro de Adopciones

Este sábado, ambos organismos permanecerán cerrados al público debido a tareas de fumigación, con el fin de prevenir enfermedades y asegurar un entorno seguro tanto para los animales como para las personas.

El sábado 30 de agosto, la Municipalidad llevará a cabo tareas de fumigación en el Hospital Municipal de Salud Animal y en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”. Debido a estas tareas de mantenimiento y prevención, ambos organismos permanecerán cerrados al público durante toda la jornada. Se recalca que las actividades habituales se reanudarán el lunes 1° de septiembre en su horario normal.

La fumigación se realizará de manera exhaustiva en las oficinas administrativas, el depósito y los quirófanos de ambos establecimientos, con el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades y garantizar un ambiente seguro tanto para los animales que reciben atención como para el personal y los visitantes.

Es importante recordar que, como parte de las acciones de mantenimiento y prevención, este fin de semana también se fumigarán los cementerios municipales. Esta medida busca eliminar plagas, gérmenes y posibles vectores de enfermedades, contribuyendo así a la salud pública y al bienestar de la comunidad.