Hospitales: Reducen la atención por el Día de la Sanidad

No habrá atención en los consultorios externos ni en las oficinas administrativas, mientras que las delegaciones y la farmacia del IPS operarán normalmente.

Con motivo de la conmemoración del Día de la Sanidad, el Ministerio de Salud Pública informa a la comunidad que el próximo lunes 22 de septiembre no se brindará atención en los consultorios externos de ninguno de los establecimientos sanitarios dependientes de la provincia.

A pesar de esta medida, los diversos hospitales y centros de salud han diseñado cuidadosamente sus respectivos servicios de guardia, con el objetivo de garantizar la cobertura integral de urgencias y emergencias médicas. De esta manera, se asegura la atención ininterrumpida en las salas de internación y la provisión oportuna de medicamentos a los pacientes hospitalizados.

Asimismo, el Centro Regional de Hemoterapia abrirá sus puertas en un horario especial, de 7 a 12, para recibir donaciones de sangre. En particular, se hace un llamado urgente a los donantes de sangre del grupo O factor Rh positivo, ya que se requiere con mayor premura este tipo de producto sanguíneo.

Por otro lado, se comunica que todas las delegaciones del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) y la farmacia central de esta obra social, ubicada en la calle Belgrano 944 , mantendrán su funcionamiento en el horario habitual, brindando así sus servicios a los afiliados.