Hospital Militar de Salta: Cierra sus puertas a los jubilados del PAMI

La decisión del gobierno nacional deja sin atención médica a 17.000 afiliados y sin trabajo a más de 100 profesionales de la salud. En la Argentina de Javier Milei, los más vulnerables no tienen lugar.

A partir del 1° de agosto, el Hospital Militar de Salta dejará de recibir a los más de 17.000 jubilados afiliados al PAMI. La decisión, tomada desde Buenos Aires, llegó sin aviso previo, sin una reunión, sin una llamada, sin una explicación. Solo una carta documento, seca, protocolar, enviada por la empresa Tisec S.R.L., prestadora intermedia del servicio, y firmada por el Dr. Néstor Daniel Rodríguez Venegas. A cambio de eso: el silencio.

La medida del gobierno de Javier Milei no solo afecta a miles de adultos mayores, sino que deja en la calle a más de 100 trabajadores de la salud: enfermeros, camilleros, personal de limpieza, mantenimiento y médicos que hoy no saben si el mes que viene cobrarán. “Muchos trabajan únicamente para Tisec”, advierte el Dr. Diego Riservato, coordinador de internación y guardia del hospital. “Nos avisaron por carta documento. Sin una llamada, sin una reunión. Fue una decisión unilateral. Tomada desde Buenos Aires. Desde un escritorio”, repite.

El gobierno de Javier Milei dice que el país se achica para dejar de ser un peso muerto. En ese recorte quirúrgico de derechos, los jubilados salteños quedaron en la lista de descarte. En el sistema libertario no hay lugar para los débiles. Ni siquiera para los que pagaron durante toda su vida el derecho a una vejez digna.

En el Hospital Militar de Salta se atienden diariamente entre 40 y 120 personas en la guardia. Se hacen unas 80 cirugías al mes. La ocupación de camas ronda el 80%. En terapia intensiva, siempre están llenas. Y sin embargo, desde agosto, los jubilados dejarán de ser admitidos allí. Nadie sabe a dónde irán. Nadie les informó nada. “Se están enterando por nosotros. Y eso es gravísimo, porque afecta la vida de las personas”, alerta Riservato.

La palabra más repetida entre los profesionales del hospital es “incertidumbre”. ¿Qué pasará con los internados actuales? ¿Dónde deberán derivarlos? ¿Qué ocurre si una ambulancia llega con una urgencia y el hospital ya no puede recibir al paciente? “Puede provocar una muerte. Literalmente. Por no haber avisado”, denuncia el médico.

El 14 de julio, a las 10 de la mañana, frente a la sede de PAMI Salta, se realizará una manifestación convocada por los trabajadores del hospital. No reclaman un aumento. No exigen un privilegio. Solo piden que no se los borre del mapa sin decir una palabra. Que no se dejen 100 familias en la calle y a 17.000 jubilados a la deriva. “Queremos que esto se visualice”, piden.

Durante la pandemia, PAMI ya había retirado 5.000 pacientes del Hospital Militar sin avisar. Ahora, repiten la maniobra. Otra vez, sin explicaciones. Otra vez, los viejos se enteran por los médicos que ya no serán atendidos.

En el silencio del ajuste, las razones son rumores, y los daños son concretos.

Lo que queda es un hospital que funcionaba, que atendía, que operaba, y que de pronto deja de estar. Quedan los médicos desbordados, los trabajadores desamparados y los jubilados sin saber a quién acudir.

Y queda esta pregunta, entre todas: ¿Qué lugar tiene un jubilado en el nuevo país que se está construyendo?

Julia murió esperando un medicamento: la verdadera cara del ajuste

Araceli Julio se llamaba, pero para los que la escuchaban cantar, era simplemente “Julia”. Tenía 39 años, dos hijos, una voz potente y una enfermedad que requería urgencia. No la tuvo. Murió esta semana en el Hospital Central de San Isidro, después de meses de batallar contra un cáncer agresivo y contra un gobierno que convirtió su tratamiento en una cifra más de su plan de ajuste.

El caso de Julia no es una excepción, pero sí una advertencia: cuando el Estado se borra, la muerte llega más rápido.

A principios de 2024, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), dependiente del Ministerio de Salud, dejó de entregarle los medicamentos. La misma oficina que existe —según la ley— para atender “situaciones urgentes y excepcionales”. La de Julia era una de ellas. Pero la respuesta fue el silencio.

Tuvo que hacer lo que nadie debería hacer cuando está enfermo: salir a pelear. Hacer campañas. Exponer su historia. Juntar dinero para un abogado. Y lo logró. Presentó un recurso de amparo. Ganó. La Justicia ordenó al Estado que le entregue los medicamentos. Pero el Estado apeló. Y mientras el expediente se dormía en algún tribunal, el cáncer no.

Julia no murió por su enfermedad. Murió por la burocracia. Por una apelación. Por una política que decidió que un frasco de medicación es un gasto y no una vida.

Fue cantante de Satélite Kingston, una banda que mezclaba ska, reggae y compromiso. Pero en el último año, fue algo más: se volvió una referente de la lucha contra el desmantelamiento del sistema de salud. Ella hablaba de su caso, pero también del de miles. “Esto no es solo por mí”, repetía.

Murió justo la misma semana en que el Gobierno nacional disolvió, por decreto, el Instituto Nacional del Cáncer. El Decreto 459/2025 lo anunció en el Boletín Oficial: las funciones del Instituto serán absorbidas por la ANES, una nueva administración que concentra los cinco hospitales nacionales. Dicen que es eficiencia. Pero los pacientes ya aprendieron a traducir: eficiencia es sinónimo de ajuste.

“Solo nos reconforta saber que tendremos siempre muy presentes la dulce compañía de los recuerdos y también los registros de su voz, su sonrisa, sus canciones”, escribieron sus compañeros de banda. Es una forma de duelo. También una denuncia.

La muerte de Julia no fue un accidente. Fue un crimen por omisión. Porque hubo un fallo judicial. Porque hubo un diagnóstico. Porque hubo recursos. Y aún así, no hubo respuesta.

En el país que se construye desde la Casa Rosada, el cáncer no entra en el Excel. Las enfermedades largas son ineficientes. Los medicamentos costosos son una molestia. Y la vida, una estadística.

Julia cantaba. Julia pidió ayuda. Julia ganó en la Justicia. Julia no recibió los medicamentos. Julia murió.

Y todo eso pasó en la Argentina de 2025.