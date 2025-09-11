La Gerencia del Hospital Público Materno Infantil informó que, debido a la escasez de anestesistas, se reprogramará temporalmente el 50% de las cirugías programadas tanto en pediatría como en adultos. La medida apunta a priorizar las urgencias y garantizar la seguridad de los pacientes en un contexto de recursos humanos limitados.

El gerente del nosocomio, Esteban Rusinek, explicó que de un promedio de entre 30 y 40 intervenciones diarias, solo podrán realizarse entre 10 y 15. “Nuestra prioridad fundamental es dar seguridad en la atención a los pacientes, por lo cual esta reprogramación se basa en que cuando el paciente necesite el equipo completo esté disponible”, detalló.

Desde el hospital aclararon que en perinatología se continuarán atendiendo las cesáreas y urgencias obstétricas, mientras que en pediatría se priorizarán casos críticos como apendicitis, hernias complicadas, perforaciones intestinales y patologías oncológicas. El equipo de Gestión de Pacientes ya comenzó a contactar a los afectados para reprogramar turnos, aunque la Gerencia reconoció que la situación impactará en las listas de espera de los próximos dos meses.