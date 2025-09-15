La banda se presentará el viernes 19 de septiembre en Balcarce 899.

La banda de rock-pop Hey Dog! regresa a Amnesia este viernes 19 de septiembre a la

medianoche con un show explosivo y cargado de energía, reafirmando su lugar como una de las propuestas más potentes del norte argentino.

En el último año, Hey Dog! agotó entradas en cada presentación en Salta y Jujuy, incluyendo dos fechas en La Rosa Disco y un reciente show en San Salvador de Jujuy que fue ovacionado por el público. Su propuesta en vivo combina grandes hits internacionales de los 80, 90 y 2000 con canciones propias, en un espectáculo que se distingue por la fuerza escénica y la conexión

inmediata con la audiencia.

El grupo está integrado por Seba Gueleb (voz, finalista de La Voz Argentina 2018), Cristian Gana (guitarras), Cristian Gómez (bajo) y Luis Castro (teclados). A lo largo de su carrera compartieron escenario en estadios con artistas como Tini Stoessel y Sebastián Yatra, consolidando su proyección más allá de la escena local.

La presentación en Amnesia será una oportunidad única para vivir un show enérgico, preciso y demoledor que dejará huella en la noche salteña.

HEY DOG EN AMNESIA

📅 Viernes 19 de septiembre / Medianoche

📍 Amnesia (Balcarce 899)

📲 Reservas: +5493874426400 o en @amnesiasalta