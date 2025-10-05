Helicópteros, aviones y la farsa: La casta vuela

Por momentos, la política argentina parece un escenario tragicómico donde los que juraron venir a derribar a la casta terminan siendo una versión aún más grotesca de ella. Lo que acontece con José Luis Espert y María Emilia Orozco, ambos referentes de La Libertad Avanza, partido que encabeza Javier Milei, no solo expone la hipocresía de sus discursos, sino que revela con crudeza un entramado de privilegios, financiamientos dudosos y una peligrosa cercanía con sectores oscuros del poder económico.

José Luis Espert, hoy un entusiasta vocero del proyecto mileísta, no solo admitió haber volado en el avión del empresario Fred Machado —acusado de narcotráfico— sino que lo hizo en 35 oportunidades durante la campaña de 2019. Primero, con una liviandad rayana en el cinismo, agradeció públicamente el gesto. Después, negó saber quién era Machado. Finalmente, se refugió en el argumento infantil del “yo no sabía”. Tres versiones en menos de una semana: una tragicomedia digna del mejor sketch político.

Pero no es solo cuestión de transporte aéreo. Espert no fue un pasajero ocasional. Fue parte activa de una campaña construida sobre alas prestadas por un supuesto narco, con fines claramente políticos y estructurales. El armado nacional del Frente Despertar —el predecesor de su salto al mileísmo— fue, literalmente, financiado por aviones de lujo de una empresa ahora bajo la lupa judicial por lavado de dinero. ¿A cambio de qué favores? ¿De qué futuras prebendas? Porque cuando la política acepta dádivas, el precio lo paga siempre la ciudadanía.

Mientras tanto, María Emilia Orozco, diputada nacional también de La Libertad Avanza, eligió trasladarse en helicóptero “de un privado” para visitar el Chaco Salteño. No hay delito, dicen sus defensores. Es legal, argumentan. Pero el problema no es la legalidad: es la moralidad. ¿Quién paga el combustible? ¿Quién presta el helicóptero? ¿Por qué los representantes del pueblo, que tanto pregonan contra “los privilegios de la casta”, no pueden subirse a una camioneta, embarrarse los zapatos y ver con sus propios ojos la pobreza que tanto dicen querer erradicar?

La respuesta es simple y brutal: porque no quieren. Porque no les interesa. Porque replican los mismos mecanismos clientelares que supuestamente vinieron a destruir. Porque no les importa ensuciarse con tal de conservar el aura de impolutos. Pero en el barro no hay helicópteros, ni catering, ni fotos aéreas para redes sociales. En el barro está la realidad que estos “libertarios de ocasión” eligen mirar desde arriba.

Y la realidad es que los fondos de campaña, en La Libertad Avanza, son un pantano turbio. Aviones privados, aportes de empresarios ligados al narcotráfico, vuelos sin registro claro, favores que nunca se explican del todo. ¿No era que venían a terminar con los pactos oscuros entre la política y los poderosos? ¿O era solo otro eslogan de marketing electoral?

A esta altura, la discusión no es si un avión privado es mejor que uno del Estado, como muy bien lo dijo Emilia Orozco en su esbozo de soberbia defensa al igual que Esper. Es si los candidatos deben tener ética para asumir la representación popular. Si no tienen un medio de transporte, que tomen un colectivo, un remis, o caminen. Como el resto del pueblo argentino. Porque representar al pueblo es pisar el suelo que pisa el pueblo, no volar por encima de él en máquinas prestadas por quienes luego pasan la factura.

Javier Milei prometió cortar con la casta. Pero hoy su espacio está poblado por personajes que no solo la integran: la encarnan. Lo de Espert y Orozco no son excepciones, son síntomas. Y si la casta vuela, es porque hay empresarios turbios que les prestan alas. Y candidatos sin escrúpulos que las aceptan.

La casta no solo sigue viva. Ahora también tiene jets y helicópteros privado.