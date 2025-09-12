Habrá puntos de asistencia para perritos durante El Milagro

El fin de semana del 13 al 15, de 8 a 19 hs, se llevará a cabo un operativo especial. El Hospital Municipal de Salud Animal ampliará su horario el sábado, atendiendo de 7 a 19 hs. Por su parte, el Centro de Adopción estará abierto de 7 a 19 hs durante los tres días.

Debido a la Fiesta del Milagro, el área de Bienestar Animal ha dispuesto un operativo especial para brindar asistencia a los perros que acompañen a los peregrinos, tanto a aquellos que se unan a las columnas locales como a los que lleguen desde otras ciudades junto a los fieles.

Conscientes de que los perros que recorren largas distancias pueden sufrir diversas afecciones, el equipo de Bienestar Animal ofrecerá atención veterinaria para problemas comunes como ampollas en las patas, deshidratación y agotamiento.

Los puntos de asistencia fijos son los siguientes:

– Plaza 9 de Julio (Mitre y España): Sábado 13 y domingo 14, de 8:00 a 19:00 hs.

– Parque San Martín (Plaza Francia, entre Córdoba y San Martín): Sábado 13 y domingo 14, de 8:00 a 19:00 hs.

– Aunor: Sábado 13 y domingo 14, de 8:00 a 19:00 hs.

– Barrio San Carlos (Ingreso): Sábado 13 y domingo 14, de 8:00 a 19:00 hs.

– Jockey Club: Domingo 14, desde las 9:00 hs hasta que se despeje el lugar tras la finalización de la peregrinación.

También es importante tener en cuenta los horarios de atención especiales en el Hospital Municipal de Salud Animal (Calle Lavalle 542):

Sábado 13 con atención extendida de 7:00 a 19:00 hs.

Domingo 14 con atención exclusiva urgencias en el horario de 7:00 a 19:00 hs.

Lunes 15 con atención exclusiva para urgencias de 8:00 a 14:00 hs.

Y el centro de Adopción (Avenida Gato y Mancha S/N, Barrio Don Emilio) brindará una atención al público los días sábado 13, domingo 14 y lunes 15 en el horario de 8:00 a 19:00 hs.