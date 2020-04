Pese a los rumores en torno a la ministra de Salud, el gobernador dejó en claro que el gabinete no se toca.

El gobernador Gustavo Sáenz dijo que no tiene previsto realizar cambios de gabinete.

Entrevistado en Interactiva (Fm Pacífico) dijo que se pueden cometer errores o decir palabras de más, en este contexto. “Yo mido a mis funcionarios por lo que hacen, no por lo que dicen”, sostuvo en la entrevista radial.

También señaló que les pide que eviten dar entrevistas.

“Les pido que eviten hablar mucho, porque en momentos de crisis la gente está muy sensible y la oposición está esperando que digamos algo de más para agarrarse de eso, porque están en sus casas tranquilos y en la comodidad de sus casas están esperando que nos equivoquemos para salir a decir algo, todavía no escuché ninguno que nos felicite por el trabajo que venismo haciendo”, enfatizó.