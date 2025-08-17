La obra teatral “Güemes, hermanos y hermanas” vuelve a presentarse en el Centro Cultural Tartagal este domingo 17 de agosto a las 21:00 H. Los directores Emilio Vera y Jorge Lucas Romero dialogan sobre los desafíos de esta puesta en escena.

Por Mario Flores

¿Cuáles fueron las principales líneas dramáticas (y también históricas) que dieron forma a este proyecto de obra que tiene a los héroes provinciales como protagonistas?

La dramaturgia de “Güemes, hermanos y hermanas” se afirma en la reivindicación histórica y legado de las figuras provinciales: Martín Miguel de Güemes y Macacha Güemes (actúan Belén Romero Lavado como Macacha joven y Susana Espinoza como Macacha mayor) y también en la recuperación y visibilización de nombres de mujeres y hombres que formaron parte de la lucha que encabezaron hermano y hermana. Con ello nos referimos a las bomberas: María Loreto Sánchez (Gachy Zerda), Juana Manuela Torino (Anahí Cardozo), María Andrea Zenarruza (Soledad Contreras), María Petrona Arias (Cecilia Antelo), Juana Gabriela Moro (Olga Paez), y a los gauchos infernales Valentín Chocobar (Cristian Chaile), Manuel Peñalba (Enzo Paz) y Victorio Robles (César Bordón). Estos personajes, en el desarrollo de las escenas, permiten acercarnos a la construcción simbólica de un mito con proyección contemporánea. Además, desde la perspectiva del teatro simbólico, la obra utiliza elementos como el poncho rojo, las marchas, los actos de espionaje de mujeres para significar conceptos como la resistencia, la soberanía y el pueblo. La tela roja que recorre el escenario en el prólogo (elemento presentado por los bailarines Fiamma Acevedo y Nicolás Domínguez) es un símbolo de sangre, lucha, y unión. En el marco de lo que se denomina teatro histórico, el texto dramatiza con detalles y sensibilidad hechos clave del proceso independentista en el norte argentino, como el enfrentamiento con el General Olañeta (Sebastián Echazú), el conflicto con el centralismo porteño, la declaración de la Independencia, y sobre todo la mirada social de la revolución desde el interior. De esta manera podemos acercarnos a lo que señala Jorge Dubatti en su teoría del teatro comparado y del pensamiento teatral argentino: “no existe un solo teatro argentino, sino muchos teatros en sus territorialidades… y en las provincias, el teatro puede convertirse en forma de conocimiento popular, de memoria activa, y de militancia cultural”. Esta obra se inscribe justamente en esa línea: reconstruir desde el norte de Salta una gesta olvidada o reducida por el relato centralista.

Teniendo en cuenta que se trata de una «segunda temporada», ¿cuáles fueron los cambios, modificaciones de escritura o interpretación que desde la última vez se dieron en la idea original?

El texto dramático se convierte en teatro cuando se lleva a escena; el teatro es acción y como tal tiene potencia transformadora infinita. Partiendo de esta idea y en relación al proceso creativo, volver a escena implica la necesidad de profundizar. En ese sentido el texto/la dramaturgia escrita madura con la interpretación de actrices y actores, se perciben capas simbólicas más elaboradas, un fortalecimiento de los personajes femeninos como sujetos activos de la gesta (Macacha en sus dos edades, las costureras, bomberas, espías) y una mayor teatralización de la batalla emocional y política, no solo de los enfrentamientos armados. Se han potenciado los momentos de introspección (las cartas, los monólogos) y la puesta en escena adquiere una atmósfera más ritual, donde se cruzan el relato histórico y el lenguaje corporal del teatro antropológico: cuerpos que sostienen el relato, lo encarnan, lo ritualizan. En términos de interpretación, la temporalidad dual (Macacha joven y Macacha mayor) acentúa la idea conceptual de Memoria viva.

¿Tuvo esta obra la posibilidad de girar y presentarse en otros escenarios?, ¿qué nivel de factibilidad económica se presenta hoy a la hora de plantear escenografías y presentaciones en otras salas?

Aún no hemos realizado giras o presentaciones en otros espacios. Ahora, el texto fue claramente concebido para ser adaptable: si bien la narrativa es épica, el diseño escénico se apoya en lo simbólico y minimalista. Esto se ajusta al principio del teatro pobre de Jerzy Grotowski. Es necesario aclarar que el uso de la palabra pobre no es para que sea leído de forma literal, en realidad señala que la potencia está en los cuerpos de las actrices y los actores, la precisión simbólica de los objetos y la construcción escénica sostenida desde la actuación. Dicho esto, los márgenes económicos actuales para el teatro independiente en el norte argentino, como en muchas otras regiones del país, son reducidos. Puntualmente nuestra mayor inversión estuvo en los objetos de escena y vestuarios, trabajamos en esta propuesta de manera cooperativa, cada integrante aportó en la medida de sus posibilidades y todos/as obtenemos la misma ganancia de las funciones, no contamos con subsidios hasta el momento por lo que el recupero es gradual.

Las obras teatrales históricas suelen tener el inconveniente de su transición a material de estudio: a la hora de narrar la historia, ¿cómo se logra que el público se conecte con la puesta en escena y que no sirva solamente como un contenido aplicado a públicos escolares?

Lo que diferencia a esta obra de una representación escolar o académica es su construcción dramática con dimensión humana y política. Los personajes no son próceres de bronce: tienen dudas, contradicciones, afectos, y su palabra es cotidiana, cercana, aunque elevada. El público se conecta porque ve conflictos reconocibles: centralismo versus las provincias, desigualdad, lealtad popular, compromiso femenino, traiciones internas. La emoción y la empatía están en el centro. Además, el uso del coro gaucho, la dramaturgia lumínica, la sonoridad que acompaña, generan una experiencia ritual más que una lección de historia. En palabras de Eugenio Barba, “el teatro no representa historia: la revive desde el cuerpo y la emoción”.

Dirigir teatro independiente y autogestivo en Tartagal parece ser la regla y no la excepción, ya que espectáculos comerciales no llegan a menudo. ¿Qué responsabilidad editorial y política enfrenta un guionista y un director en su comunidad?

Si pensamos la raíz del concepto de teatro independiente en Argentina abrimos la posibilidad a generar/nos varias preguntas más. La actividad teatral en Tartagal y en la región si está siendo sostenida casi en su totalidad por equipos de trabajo locales, lo que es significativo y en extremo potente, y la autogestión sin duda es una práctica que por falta de políticas culturales sistematizadas y democráticas o por decisión de los/as trabajadores culturales, es el mecanismo más ejecutado. Todo este conjunto de elementos es en sí un campo vasto de análisis que tal vez a futuro (y ojalá) también genere reflexiones. Por otro lado, la responsabilidad en el ejercicio de la dramaturgia y la dirección (roles que desempeñamos Laureano Emilio Vera y Lucas Romero), pensamos, es doble: preservar una memoria cultural propia y construir representaciones que dialoguen con las necesidades de la comunidad. En contextos como Tartagal, donde la descentralización cultural es patente, el teatro se convierte en una herramienta de soberanía simbólica. Por ello la necesidad de llevar a escena una figura como Güemes (y especialmente Macacha) no es nostálgico ni apela a repetir las figuras históricas como atractivo: es profundamente política y actual. La responsabilidad de quienes hacemos teatro es entonces ser un mediador entre el pasado y el presente, entre el mito y la comunidad. Así lo entendía Víctor García, director argentino exiliado durante la dictadura, quien sostenía: “un teatro que no habla de lo que pasa en el cuerpo de su pueblo, no está haciendo teatro”.