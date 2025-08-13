“Como hombres de la dirigencia gremial, de la representatividad de los trabajadores y por los momentos difíciles como estamos viviendo, tenemos la responsabilidad de representar políticamente también a los trabajadores. Y si tengo que ser candidato, voy a ser candidato a diputado nacional”, dijo en una entrevista radial Jorge Guaymás, histórico dirigente camionero.

De esta manera, Guaymás se suma a los postulantes a ser uno de los candidatos de Fuerza Patria, a la Cámara Baja nacional.

“El movimiento obrero está exigiendo el espacio que realmente le corresponde porque si este frente muy importante se ha creado ha tenido mucho que ver el movimiento obrero porque ha entendido que el verdadero enemigo tiene nombre y apellido. El verdadero enemigo es Javier Milei y las políticas de Javier Milei”.

En otro tramo de la entrevista fue consultado por los aspirantes a la Cámara Alta dentro de este espacio político y consideró “hoy lo tenemos al candidato a Juan Manuel Urtubey y nadie puede desconocer las diferencias que en algún momento hemos tenido y que hemos marcado políticamente, pero lo más importante es saber quién tiene la capacidad. En lo personal digo que hoy como candidato a senador el hombre que realmente tiene que encabezar la lista para mi entender se llama Juan Manuel Urtubey”.