39 naciones se unen en el 3er parlamento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir. #BastaDeTerricidio #BastaDeChineo Por Gabriela Hernández

Los pueblos originarios se empoderan a través de la organización de su mujeres, almas autogestivas y luchadoras, dispuestas a dar grandes pasos para ir en contra del terricidio, el chineo y otras violaciones a derechos humanos que lamentablemente hoy por hoy sufren los pueblos solo por ser originarios, por plantarse con cuerpo y alma ante aquellos que lo quieren todo y extraen, se adueñan, violan y destruyen. Son cuerpos encarnizados con la tierra que reivindican su derecho a ser cultura ancestral, a ser cultura original permanente.

A través de la fuerza de las mujeres se reivindican cinco siglos de resistencia, los pueblos aguantan, gritan, respiran en comunidad, viven y la provincia será el corazón por 4 días.

“Caminamos para ser, somos porque caminamos»

Desde México hasta Argentina, caminando, en bicicleta, en auto, colectivo o avión, alrededor de 300 mujeres van llegando para constituir un momento histórico en la provincia: el 3er parlamento plurinacional de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir. El evento se desarrollará entre el 22 y 25 de mayo en Chicoana

En un video difundido por las mujeres se dejan frases bien marcadas de lo que significa este gran evento, que si bien es cerrado marca un antes y un después en cada lugar donde se realiza:

«Para repensarnos, generar identidad,sabiduría y propuesta para la vida»

«desde siempre las mujeres hemos sido guardianas de los territorios que habitamos, de los territorios que caminamos, que nos vieron crecer y luchar»

«Las mujeres indígenas atravesamos diariamente diferentes violencias como el extractivismo cultural de nuestros saberes ancestrales»

«Nos contaminan nuestras yerbas, nuestros frutos y también enferman a los niños»

«Nuestra espiritualidad está basada en esta naturaleza que nosotras vivimos»

«Somos las denunciantes del terricidio, somos las guardianas de las semillas, defensoras del agua y de los territorios NOS ESTÁN ASESINANDO, VIOLAN A NUESTRAS NIÑAS Y CONTAMINAN NUESTRAS CUERPAS»

Mujeres por el buen vivir

Según información recolectada de sus redes sociales se puede saber lo siguiente

«HISTORIA DEL MOVIMIENTO DE MUJERES INDÍGENAS POR EL BUEN VIVIR

Desde el año 2013 algunas pocas hermanas empezamos a recorrer el país con la idea de gestar lo que hoy es el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Fuimos en busca de hacer visible lo que se pretende invisibilizar: nuestras cuerpas-territorio, nuestras cosmovisiones, nuestras identidades y nuestros derechos como mujeres indígenas. Todos estos motores llevaron adelante el caminar que reunió y generó el apoyo de mujeres de 36 naciones preexistentes que cohabitan el territorio argentino. Juntas, nos organizamos en el espacio que llamamos Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir y que desde mediados del 2018 renombramos como Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir»

«NOS AUTODETERMINAMOS MUJERES INDÍGENAS POR EL BUEN VIVIR

Somos un movimiento instituyente para amplificar derechos. Nos reconocemos como un movimiento de tensión en tanto reclamamos territorio y creemos que se tienen que multiplicar los movimientos de tensión.

No aceptamos tutelaje ideológico, nos enunciamos políticamente desde nuestra identidad ancestral y nuestras cosmogonías, saberes e identidades territoriales. Somos un movimiento beligerante.

Proponemos recuperar la plurinacionalidad histórica que ha sido omitida y negada por la historia oficial. Luchamos por la autodeterminación de nuestros cuerpos, de nuestros territorios y de nuestros pueblos.

Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestra ancestralidad nos da poder y sabiduría, nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. El tiempo es hoy y la unidad es impostergable»

«No faltará quien diga: «compañeras indígenas no están dadas las condiciones para salir a luchar”. A lo cual respondemos: no están dadas las condiciones para vivir, es por ello que salimos a luchar. Nuestras mujeres medicinas, nuestras autoridades espirituales y muchas de nosotras, estamos recibiendo verdades que nos son reveladas a través de los sueños, sobre acontecimientos que van a suscitarse. Como portadoras de esas visiones, nos comprometemos a ser guardianas de la vida. No hay excusa, el tiempo es ahora. No estaremos caminando solas, el espíritu de la tierra y el de nuestras ancestras y ancestros andarán con nosotras. Estamos decididas a ofrendar nuestra fuerza, sabiduría, nuestro espíritu y nuestro andar para terminar de una vez por toda con tanta muerte.

Esto vociferamos al mundo: “Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz”

Les invitamos a dar apoyo y caminar junto a nosotras, Mujeres Indígenas contra el

Terricidio, comunicate a bastadeterricidio@gmail.com»

No podrán entender

Los amigos de las mineras, del capital no podrán entender lo importante de este evento en Salta, plantarse como originario defensor del territorio significa ir contra grandes intereses que buscan destruir pueblos para extraer, saquear y llevarse todo; no podrán entender el evento aquellos que ya cerraron un pacto con el demonio contaminante que absorbe las riquezas y solo deja huecos en la tierra, huecos que se traducen en desnutrición, en deshidratación, en desplazamientos forzados, en muerte; no podrán entender el evento los que piensan que tomar un cuerpo a la fuerza es una cultura que no pasa nada porque «son indias», «porque a nadie le importa», «nadie se entera», «no va a pasar nada» frases repugnantes de los que buscan impunemente continuar con la herencia de la violación, considerando que a la vez destruir territorios es destruir cuerpos de los que se constituyen en ellos.