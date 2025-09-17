Guardaron a tres canas por contrabando en La Quiaca

Cristián Bejarano y Milton Cano, exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, fueron arrestados el 21 de agosto tras el rechazo de su último recurso por la Corte Suprema. En abril de 2020, durante el cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19, intentaron ingresar a Bolivia un camión cargado con insumos sanitarios y otras mercancías.

En el día de hoy se confirmó la detención de Cristián Bejarano y Milton Cano, exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, tras quedar firmes sus condenas por intento de contrabando agravado. Debido a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por los exfuncionarios, validando la sentencia emitida en 2022 que los condenaba a 4 años y 8 meses de prisión.

El caso se remonta al 22 de abril de 2020, en pleno auge de la pandemia de COVID-19, cuando Bejarano y Cano intentaron introducir ilegalmente a Bolivia un camión cargado con insumos sanitarios y otras mercancías, aprovechando el cierre de fronteras y las restricciones de circulación. Luego, el Tribunal Oral Federal de Jujuy ordenó la detención de ambos individuos el 21 de agosto, tras recibir la notificación del rechazo de la Corte Suprema. Actualmente, se encuentran alojados en el Escuadrón de La Quiaca de la Gendarmería Nacional, a la espera de su traslado al Complejo Penitenciario Federal NOA III.

Asimismo, la investigación y el proceso judicial estuvieron a cargo del fiscal federal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, quien logró demostrar la responsabilidad de Bejarano y Cano en el delito de contrabando de exportación agravado por el número de intervinientes y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa.

Además de los exjefes policiales, también fueron condenados otros cuatro cómplices: los hermanos Luis, Paul y Fabián Saiquita, recibieron una pena de 4 años y 3 meses de prisión como coautores del mismo delito, mientras que Eduardo Laime, chofer del camión, fue sentenciado a 2 años de prisión en suspenso como partícipe necesario.

Es importante tener en cuenta que los hechos que dieron origen a la causa ocurrieron cuando personal del Escuadrón 21 de La Quiaca interceptó un camión Mercedes Benz 710 que se dirigía a Bolivia con las luces apagadas, en el paraje “Ojo de Agua”, una zona utilizada para el cruce ilegal de la frontera. Lo que llamó la atención de los gendarmes fue que el camión era escoltado por un móvil de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, en el que viajaban los jefes principales y Fabián Saiquita.

La fiscalía logró determinar que el camión transportaba mercadería por un valor superior a 840 mil pesos, incluyendo una gran cantidad de insumos sanitarios para la prevención del coronavirus y la valuación del rodado se estimó en más de 900 mil pesos. También, el análisis de los celulares secuestrados durante el procedimiento fue clave para avanzar con la detención de los exjefes policiales y formalizar la acusación.

Durante el juicio, el fiscal Zurueta resaltó la gravedad del hecho, considerando que se produjo en un contexto de emergencia sanitaria y con medidas restrictivas vigentes, como el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y el cierre de fronteras con países vecinos. Por tal motivos, la condena a Bejarano y Cano sienta un precedente importante en la lucha contra la corrupción y el contrabando en la frontera norte del país.