Gran Chaco Internacional coopera contra los incendios forestales

La iniciativa no generará costos para la provincia, incluye la compra de cuatro aviones hidrantes, sistemas de vigilancia con drones, equipamiento técnico, producción de bombas de semillas y capacitación especializada. Se espera que esté operativa en julio de 2026.

En una reciente reunión de trabajo, se presentó una ambiciosa propuesta de cooperación internacional destinada a fortalecer la respuesta ante los incendios forestales que afectan la región del Gran Chaco Americano. Esta iniciativa, liderada por la plataforma Redes Chaco, en colaboración con la Fundación ProYungas y la empresa canadiense Aerovolution, tiene como objetivo principal establecer en la provincia una base operativa regional de vanguardia para el combate de incendios, con un impacto significativo en todo el norte argentino y en los países limítrofes.

El proyecto contempla una inversión estimada en 12,5 millones de dólares, que se destinarán a la adquisición de aeronaves hidrantes de última generación, tecnología de monitoreo de alta precisión y la formación especializada de brigadistas. Específicamente, la iniciativa prevé la compra de cuatro aviones hidrantes, la implementación de sistemas de vigilancia con drones, la adquisición de equipamiento técnico de vanguardia, la producción de bombas de semillas para la restauración de áreas afectadas por el fuego y la capacitación especializada del personal local.

Es importante destacar que esta inversión no generará costo alguno para la provincia de Salta, y se espera que el proyecto esté en pleno funcionamiento en julio de 2026, antes del inicio de la próxima temporada crítica de incendios.

Asimismo, con el objetivo de asegurar su financiamiento y consolidar alianzas de cooperación técnica internacional, el proyecto será presentado en septiembre en la ciudad de Montreal, Canadá, en el marco de la Semana de la ONU.

A su vez, el ministro de Gobierno Derechos Humanos y Trabajo Ricardo Villada, subrayó la capacidad de la provincia para gestionar financiamiento internacional gracias a su sólida trayectoria institucional. Además, destacó que “Salta mantiene una buena calificación ante organismos internacionales, lo que nos ha permitido acceder a créditos del BID, el Banco Mundial y otros fondos”. Por su parte, la secretaria de Gobierno, Paula Benavides, resaltó el valor estratégico de la propuesta y la oportunidad de posicionar a Salta como un referente regional en la prevención y el combate de incendios forestales, reafirmando el compromiso del gobierno provincial de acompañar con recursos logísticos y articulación institucional.