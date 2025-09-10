El salteño Gustavo Sáenz se mostró entre los más críticos: recordó promesas incumplidas y advirtió que “la lealtad es de ida y vuelta”. Como él, varios mandatarios provinciales condicionaron su participación a hechos concretos y no a nuevas promesas.

El llamado al diálogo lanzado por Javier Milei tras la derrota electoral en Buenos Aires encontró a los gobernadores con desconfianza y reclamos pendientes. El Presidente instruyó a Guillermo Francos a convocar a los mandatarios, pero la respuesta desde las provincias fue clara: si no hay cumplimiento de compromisos y respeto al federalismo, el encuentro carece de sentido.

“Más que reuniones, necesitamos hechos concretos: la coparticipación, el incentivo docente, el aporte al transporte y las obras acordadas”, planteó el tucumano Osvaldo Jaldo. Desde Corrientes, Gustavo Valdés fue igual de categórico: “Si nos convocan para una foto, se las mando desde acá”.



Sáenz: “A mí me cagaron en las obras y en lo electoral”

El gobernador de Salta explicó que firmó acuerdos de inversión que nunca se cumplieron y que en plena campaña provincial recibió promesas de que La Libertad Avanza no presentaría lista, lo que finalmente ocurrió.

“La lealtad es una avenida de ida y vuelta. A mí me cagaron en las obras y en lo electoral. Y después pretenden que los acompañe. Es muy difícil que los gobernadores acompañemos cuando no hay reciprocidad”, afirmó.



Sáenz también cuestionó el momento elegido para la convocatoria: “El diálogo en medio de elecciones es complejo, porque estamos todos con las complicaciones diarias y encima con acuerdos que nunca se respetaron”.

Provincias Unidas marca agenda propia

Mientras tanto, los gobernadores que integran Provincias Unidas —entre ellos Gustavo Valdés, Osvaldo Jaldo, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro— se verán este viernes en Río Cuarto. Allí buscarán mostrar una foto de unidad y dejar un mensaje político: hay que construir un modelo distinto, basado en producción y empleo.

“El gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que enfrentar ya los problemas del presente”, advirtió Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.



Una convocatoria con final abierto

Hasta ayer, la mayoría de los mandatarios ponía en duda su participación en la mesa federal anunciada desde la Casa Rosada. La falta de agenda, la ausencia de compromisos previos y los reiterados incumplimientos hicieron que el clima de escepticismo fuera generalizado.



Hoy, el escenario puede cambiar. Pero el mensaje de los gobernadores es claro: no habrá acompañamiento sin hechos concretos y sin federalismo real.