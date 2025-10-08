Gira Alquimia: Patricia Sosa vuelve a Salta este viernes

La reconocida artista Patricia Sosa llega a Salta con su gira nacional «Alquimia», un show que fusiona sus grandes éxitos con temas nuevos de su próximo disco junto a Manuel Mijares.

La cantante argentina Patricia Sosa desembarca en Salta con su esperada gira nacional «Alquimia», un espectáculo que promete ser una experiencia inolvidable para todos los amantes de la buena música. En esta presentación, Sosa hará un recorrido por lo mejor de su trayectoria, interpretando aquellos clásicos que la consagraron como una de las voces más importantes del país, al tiempo que presentará nuevas composiciones que formarán parte de su próximo álbum, un trabajo en colaboración con el reconocido artista Manuel Mijares.

«Alquimia» se define como un show íntimo y poderoso, donde la voz inconfundible de Patricia Sosa se fusiona con la poesía de sus letras y una energía arrolladora que contagia a todo el público. Asimismo, la puesta en escena ha sido cuidadosamente diseñada para crear una atmósfera mágica y propiciar una conexión profunda entre la artista y sus seguidores.

Los puntos de venta para adquirir las entradas son:

– Atípiko: Zuviría 408, un espacio concurrido en el corazón de Salta.

– NorteTicket: A través de su plataforma online norteticket.com/PATRICIA-SOSA-EN-SALTA, para mayor comodidad.

– SuCrédito: En su local de Alvarado 777, una opción accesible para muchos salteños.