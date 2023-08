La gestión emocional o gestión de las emociones pone el foco en ser conscientes de las emociones que sentimos, reconocerlas para aceptarlas y gestionarlas si es necesario. La importancia de la salud mental en el trabajo y en la vida diaria.

Gabriela Hernández

Charlamos con Rita Caliva, profesora de yoga con especialización en diferentes estilos y meditación mindfulness, sobre la importancia de la gestión emocional en el trabajo y otros ámbitos, el Aereoyoga y nuevas prácticas que ayudan al bienestar, «Me apasiona el mundo de las emociones y la mente, y me dedico a aplicar la meditación mindfulness en diferentes contextos. Además, ofrezco sesiones personalizadas y de grupo en diversos espacios laborales y de formación» comentó.

El mindfulness

Es una práctica revolucionaria de gestión emocional que se aplica en diferentes contextos. No se trata sólo de meditar, sino de vivir y ver la vida con atención plena. Se puede usar en el trabajo, educación, empresas, etc. Se trabaja principalmente a través de la meditación y ejercicios de conciencia de la atención, como la respiración consciente.

También se utiliza una forma de alimentación consciente y una meditación antes de dormir para reducir el estrés y estar más conscientes de cómo nos sentimos en cada momento.

Datos sobre la efectividad

La investigación de la práctica de mindfulness, lo que revela en realidad ya hace más de 35 años, es el impacto que tiene la meditación en el organismo humano. Se llegó a descubrir también, de alguna forma, la neuroplasticidad, los efectos que tiene la meditación, cómo modula, por ejemplo, los canales, los circuitos cerebrales, a partir de que la persona toma conciencia del momento presente y lo lleva a una práctica diaria, de diferentes tipos de experimentos, de investigaciones, grupales, individuales, con diferentes grupos, por ejemplo, con personas enfermas, con diferentes dolencias, con grupos de personas con Alzheimer, bueno, podremos dar un montón de ejemplos en cuanto a lo cardiológico también, se aplica cada vez más al mundo clínico, se podría decir, y está basado 100% en la neuroplasticidad.

¿Por qué es importante la gestión de las emociones?

Generalmente, las emociones en nuestra sociedad son tomadas como actitudes o comportamientos irracionales. ¿Por qué irracionales? Porque no tenemos como costumbre la conciencia en las emociones.

Entonces, sin una gestión previa de las emociones, todo lo que sucede se podría decir que sucede de manera inconsciente. Por ejemplo, si yo siento algo, ese sentimiento va a repercutir en una reacción, en una acción probablemente inconsciente, esto quiere decir que yo tengo un mal día, empiezo una conversación con alguien y esa persona me dijo algo que yo malinterpreté y por mi carga emocional previa a la conversación, tengo una reacción desmedida.

O sea, a menor conciencia de las emociones, mayor la reacción o la mala reacción respecto de mis emociones. A mayor conciencia de mis emociones, mejor va a ser la gestión previa y la reacción o la acción que continúa a mi gestión.

Si yo tengo conciencia de las emociones, probablemente tenga una vida muchísimo más amigable con el entorno y por supuesto una vida mucho más tranquila y consciente en cuanto a lo personal. Todas las personas tenemos una carga emocional con la que empezamos y terminamos nuestro día.

Es importante tomar conciencia de esas emociones, hacer una pausa, observarlas y gestionarlas para un mejor resultado en la vida social y en la vida personal. Nada que yo niegue o reprima en cuanto a mis emociones, desaparece, todo lo contrario, toma fuerza interna y más tarde reacciona de manera exacerbada, violenta o fuera de lo irracional, como decíamos en un principio.

Entonces, ¿por qué es importante? Es importante porque me ayuda a tener una vida de mayor conciencia y de mayor bienestar, puesto que la aceptación de determinada circunstancia es lo que me lleva a transformar mi reacción respecto de determinada circunstancia. Por lo tanto, en todos los espacios de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida laboral, familiar, profesional, siempre va a estar atravesado y, por supuesto, por todo lo que nos sucede, afectado y se podría decir que a mayor gestión, a mayor conciencia, mayor felicidad en nuestras vidas.

La gestión de emociones en el trabajo

«Bueno, en los espacios de trabajo es de mayor importancia la gestión emocional, principalmente por la cantidad de personas, se podría decir, agrupadas en un solo espacio, interactuando. Todas las personas trabajadoras tienen su mundo emocional, se podría decir, en segundo plano. Esto quiere decir que la mayoría de las personas no gestionamos nuestras emociones de manera consciente, sino que nos sorprenden a la hora de interactuar o de tener, por ejemplo, un desafío en cuanto a lo laboral específicamente, una toma de decisión, se ve profundamente afectada por las emociones de la persona que tiene que decidir acerca de tal o cual situación o problema. Entonces, si gestionamos nuestras emociones dentro del contexto laboral, en realidad lo que hacemos es mejorar el rendimiento de nuestro desempeño, ya sea en el trabajo, por ejemplo, activos, quiere decir de fuerza, en cuanto a lo físico y también en cuanto a lo mental, a la resolución de problemas específicamente que tienen que ver con una claridad mental, una calma, una, se podría decir, una conciencia plena antes de decidir qué hacer con determinada situación. Todas las personas estamos en nuestro mundo emocional permanentemente interactuando interna y también externamente. Entonces, si nosotros tenemos una determinada situación que nos aqueja, por ejemplo, en nuestra casa, en nuestra vida personal, eso se traslada inmediatamente al mundo laboral. No existe una persona que pueda aislar su mundo emocional para rendir de manera óptima en el trabajo. Entonces, todos los espacios laborales profesionales de formación tienen que ser gestionados para su óptimo rendimiento.

¿Cómo actuar si sufro moobing o bulliying en el trabajo?

«Es muy importante que la persona no se sienta culpable del bullying que está recibiendo, que haya conciencia sobre eso, algo se tiene que poder hacer desde los espacios, desde las jerarquías de los trabajadores, desde los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, desde los espacios que contienen a los trabajadores, porque es muy importante entender y que para la trabajadora y el trabajador entiendan que no son los culpables de este bullying, sino que están siendo víctimas de una circunstancia de ignorancia. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, aceptar que no tengo la culpa, que tampoco tengo la culpa de estar atravesando una situación determinada que me lleve a comportarme de ese modo. Entonces, hacer conciencia sobre la situación. Si es posible hablar, si puedo, no puedo solo o sola pedir ayuda, quizás a otro compañero o quizás, si estoy dentro de un sindicato, pedir que se aborde la situación porque estoy siendo víctima de bullying. Es muy importante, de nuevo, que la persona no se sienta sola, que la persona no se sienta abandonada en esta circunstancia porque puede correr riesgo toda una familia, por ejemplo, lo que decíamos de la deserción laboral, ¿no?, de dejar el espacio laboral porque sufro bullying»

«El bullying político dentro de los espacios laborales, por ejemplo, es muy común, es algo de lo que la gente suele quejarse, es notorio, por ahí las rivalidades políticas, los enfrentamientos y demás son notables dentro de los espacios laborales y es importante decirlo. Ahora, las competencias profesionales también lo son. Muchas veces desatiendo que del otro lado tenga un ser humano a la hora de competir por un puesto laboral, a la hora de decir o hacer un comentario acerca de una persona de la cual no sé nada, sobre todo de sus emociones no sé nada y es muy importante educar empatía, que la empatía sea siempre lo primero que nos surja a la hora de abordar un compañero, una compañera de trabajo. Y desde las jerarquías, desde las personas que pueden por ahí, desde su lugar, gestionar espacios para trabajar el estrés de los trabajadores, la ansiedad con la que se conviven los espacios laborales, bueno los invito, me parece que es muy importante que lo hagan, que tomen cartas en el asunto, me parece fundamental que esto tenga visibilidad y que de alguna forma, bueno, ustedes lo hagan a través de esta entrevista, la cual agradezco muchísimo. Espero, bueno, a ver, ahí este con un poco de info, un poquito de todo, responder las preguntas y si no, si te parece que le podemos sumar algo, que quedó algo pendiente, me avisas. Para sumarle, como para cerrar la idea del bullying, me parece que si yo siento que la situación está desbordada y que se me fue de las manos, tengo que pedir ayuda y siempre tratar de gestionarme, de no reaccionar ante la provocación, de no reaccionar ante una situación que puedo ver o sentir que puede empeorar y no mejorar»

El Aereoyoga

Otras de las actividades que realiza Rita es el Aereoyoga «es una práctica de herencia del Yoga tradicional milenario que tiene como elemento principal una hamaca de tela. Una hamaca a la que de a poco se va trasladando todas las posturas asadas tradicionales de Yoga de suelo al aire. Es muy amigable, no requiere experiencia previa. Se podría decir que tiene una combinación de prácticas como la circense de tela y el Yoga tradicional, la danza. Es muy, se podría decir nueva, bastante moderna. Aún en estos días en nuestro país sigue siendo desconocida para la mayoría. Estamos en muy pocas provincias en cuanto a las clases, por ejemplo. Y al igual que el Yoga tradicional, tiene los mismos beneficios en cuanto a lo corporal, lo psicológico y lo emocional»

Rita Caliva es profe de yoga en diferentes estilos y hace ya más de 10 años que se dedica a la enseñanza de la práctica, tanto de yoga tradicional como de diferentes estilos, entre los que se encuentra aeroyoga y también diferentes tipos de meditación «Mi especialización en cuanto a la meditación se basa en mindfulness, que se podría traducir como la ciencia de la atención plena. Soy una apasionada del mundo de las emociones especialmente, pero también de la mente. Me dedico en la actualidad a seguir estudiando la neuroplasticidad como una especialización y se podría decir que ya hace alrededor de 4 años que estoy trabajando con específicamente la meditación mindfulness en aplicaciones de diferentes contextos, laborales, educación, empresarial, ejecutivo y por supuesto dentro de la práctica del yoga, aplicando siempre como meditación mindfulness. Por afuera de las prácticas también trabajo haciendo sesiones personalizadas y de grupo, también en diferentes, se podría decir, espacios tanto laborales como profesionales de formación».