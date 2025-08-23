General Güemes: Cuentas turbias y violencia política

Cuentas infladas, gastos sin control y un presupuesto que creció de $1.909 a $8.810 millones en un año exponen la fragilidad institucional del municipio de Güemes. La concejal Julieta Gómez, única voz disidente, terminó agredida físicamente tras denunciar las irregularidades.

La combinación de números difusos, sospechas de desvío de fondos y violencia institucional configura un cuadro que trasciende lo administrativo y se proyecta en la política provincial como una muestra de cómo el poder local se resguarda en pactos de silencio, mientras las arcas municipales parecen desvanecerse en rubros tan discutibles como fiestas, publicidad y gastos sin justificación.

El agujero negro de los $6.901 millones

La denuncia, acompañada por documentación oficial, exhibe con crudeza el desorden financiero. Según el escrito, “el presupuesto vigente para 2024 era una prórroga del Presupuesto 2023, equivalente a $1.909 millones. La ejecución presupuestaria informada al mes de junio de 2025 da cuenta de un gasto total cercano a $8.810 millones, lo que implica un exceso no autorizado de aproximadamente $6.901 millones”. La cifra no es un error de cálculo: es la diferencia monumental entre lo que estaba autorizado y lo que efectivamente se gastó.

El dato más preocupante no radica solo en la magnitud del monto, sino en la forma en que fue convalidado. El intendente, Carlos “Ketty” Rosso, firmó una resolución el 30 de diciembre de 2024 para incorporar los $6.901 millones adicionales, y el Concejo Deliberante aprobó el incremento recién al finalizar el ejercicio, cuando los fondos ya habían sido ejecutados. La maniobra, según la denuncia, “constituye una violación a los principios de legalidad, publicidad, previsibilidad y control del gasto público”, configurando un acto administrativo nulo de nulidad absoluta.

Los antecedentes en otros municipios de Salta no dejan margen de duda: la Auditoría General de la Provincia ha señalado en reiterados informes que la aprobación extemporánea de partidas constituye un incumplimiento grave. Y la propia Corte de Justicia, en la causa “Intendencia de Joaquín V. González s/ rendición de cuentas” (2017), advirtió que ejecutar presupuestos sin autorización previa afecta el principio de legalidad y puede derivar en responsabilidades penales.

En el caso de Güemes, las cifras expuestas agravan las sospechas. La Cuenta General 2024 muestra asignaciones que desorientan a cualquier observador: $566 millones en “fiestas”, $107 millones en “publicidad” y cerca de $200 millones en la genérica categoría de “otros gastos”. Todo ello en un municipio que, al mismo tiempo, omitió registrar ingresos por el alquiler del cine municipal, cedido de manera directa y sin autorización legislativa.

Entre la opacidad y la violencia

La voz discordante en este escenario fue la concejal Julieta Gómez, quien no solo votó en contra de la aprobación de las partidas, sino que denunció públicamente las irregularidades. La consecuencia fue inmediata y brutal: el 11 de agosto, en plena sede del Concejo, Gómez fue agredida físicamente por familiares del concejal Darío Nieva. El episodio quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y que mostraron el momento en que la edil recibió un golpe en el rostro mientras intentaba defenderse de falsas acusaciones.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, la agresión se inscribe en una dinámica de hostigamiento que la concejal había anticipado. Días antes había recibido mensajes con amenazas directas de que “su familia podría tomar cartas en el asunto” si insistía en sus críticas. Gómez, sin embargo, decidió concurrir a su trabajo y dejó constancia de su temor, que pronto se transformó en una dolorosa realidad.

La respuesta institucional fue tibia. El presidente del Concejo, Kevin Choza, convocó a una reunión posterior al hecho, pero decidió excluir tanto a Gómez como a Nieva. No hubo sanciones ni medidas de protección. La escena política pareció aceptar la violencia como un costo colateral de la disidencia. El repudio más firme provino, paradójicamente, de fuera del municipio: el diputado provincial Daniel Segura presentó un proyecto en la Legislatura repudiando el ataque y advirtiendo sobre la gravedad del clima político en Güemes.

La correlación entre la falta de transparencia y la violencia política se vuelve aquí evidente. La edil golpeada fue la misma que había señalado que aprobar $6.901 millones en forma extemporánea configuraba una maniobra irregular y posiblemente delictiva. No parece casual que su voz haya sido la que se intentó acallar.

Cifras en rojo y preguntas sin respuesta

El presupuesto desbordado no solo es un problema contable: es también una cuestión de prioridades políticas. En un contexto donde los municipios del interior salteño enfrentan dificultades para sostener servicios básicos —desde la recolección de residuos hasta el mantenimiento de espacios públicos—, resulta casi obsceno destinar más de medio millar de millones a “fiestas”. ¿Qué celebró Güemes con semejante gasto? ¿Dónde están las facturas, los contratos, los proveedores? Las preguntas se multiplican, pero las respuestas oficiales escasean.

La denuncia enfatiza que la aprobación de la Cuenta General sin informes previos del Tribunal de Cuentas municipal constituye, en sí misma, un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y agrega que, de verificarse irregularidades, podrían configurarse delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y encubrimiento. La responsabilidad no recae solo en el intendente, sino también en los concejales que votaron a favor de la aprobación.

Lo que inquieta es que las mismas manos que levantaron la aprobación inicial el 6 de agosto de 2025 —con 8 votos afirmativos y uno negativo, el de Gómez— fueron las que, apenas dos semanas después, reclamaron informes sobre los gastos. La inconsistencia deja entrever una práctica recurrente: primero se convalida el gasto, luego se piden explicaciones, cuando los fondos ya fueron utilizados y el control resulta inocuo.

El precio de hablar

El caso de General Güemes trasciende los límites de un municipio del interior. Expone un modelo de gestión donde las instituciones se convierten en escenografía y los millones circulan sin control ni transparencia. Más grave aún: muestra cómo el poder se defiende no solo con votos y resoluciones, sino también con amenazas y agresiones físicas contra quienes se atreven a cuestionar.

La historia aún está en desarrollo. Los pedidos de informes aprobados en agosto abren la puerta a que la Auditoría General de la Provincia intervenga. Pero el antecedente es claro: los informes de la Auditoría suelen llegar tarde, cuando los daños ya están hechos y los responsables cuentan con la protección del tiempo y la desmemoria.

Por lo pronto, los números están a la vista: un presupuesto inflado en más de $6.900 millones, gastos cuestionables que superan con creces lo que reciben municipios más grandes de la provincia y una edil golpeada por atreverse a preguntar dónde fueron a parar los fondos. La pregunta que flota, inevitable, es si General Güemes fue escenario de un experimento local de impunidad, o si, en realidad, representa el espejo incómodo de lo que ocurre en muchos otros municipios de Salta.