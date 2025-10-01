En las últimas horas Gendarmería Nacional secuestró más de 100 kilos de cocaína en distintos controles sobre rutas nacionales. Uno de ellos, tuvo lugar en Tartagal con el secuestro de 61,2 kg. de cocaína.

Uno de los operativos se dio en un control de ruta en Tartagal. Uniformados de la Sección “Chalicán”, que depende del Escuadrón 60 “San Pedro”, con apoyo del Escuadrón 53 “Jujuy”, montaron un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.212, localidad de Tartagal y detuvieron la marcha de un Renault Kangoo.

Al ser requisado el rodado se encontraron varios paquetes color amarillo que al narcotest arrojaron positivo para cocaína por un total de 61,2 kilogramos.

El conductor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía Federal de Jujuy.