El diputado José Gauffin cuestionó que la iniciativa, impulsada por la legisladora Mónica Juárez, contemple la inclusión de datos personales de niñas, niños y adolescentes. Alertó que podría vulnerar derechos y pidió que se modifique en el Senado.

La Cámara de Diputados de Salta trató días atrás el proyecto presentado por la legisladora Mónica Juárez para crear una Base de Datos de Indicadores de Vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA). La propuesta busca reunir información que permita diseñar políticas públicas basadas en estadísticas precisas.

El diputado José Gauffin respaldó la necesidad de contar con datos, pero cuestionó la redacción de la norma. “El texto es bueno y la intención es correcta, pero una política pública general no necesita la identidad de las personas. No se puede consignar nombre, apellido ni DNI en una base de datos que debe usarse con fines estadísticos”, afirmó.

Según explicó, la inclusión de datos sensibles podría tener consecuencias graves: “Sería prácticamente una condena social. Si surge a la luz que un joven tuvo problemas de adicciones o atravesó hechos ilegales, ¿cómo consigue trabajo después?”.

Gauffin recordó que Álvaro Ulloa también presentó un escrito en el Senado solicitando que se elimine esa parte del proyecto, por considerarla contraria a la ley de hábeas data y a la normativa nacional de protección de datos personales. “Espero que la Cámara Alta corrija este punto y tengamos una buena ley, sin exponer la vida de los chicos”, concluyó.