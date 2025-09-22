El próximo 25 de septiembre, referentes empresariales, educativos y sociales de Salta participarán en un evento que conmemora tres décadas de trabajo de la Fundación Anpuy en el acompañamiento de jóvenes y en la promoción de la educación como herramienta de transformación social.

La Fundación Anpuy cumple 30 años de presencia en el norte argentino y lo celebrará con un encuentro especial el jueves 25 de septiembre, a las 19, en el Salta Polo Club. El evento reunirá a empresas, instituciones, autoridades locales y referentes del sistema educativo que, a lo largo de estos años, han apoyado la misión de la organización: acompañar las trayectorias escolares de niños, adolescentes y jóvenes, y facilitar su inserción laboral.

Desde su creación en 1995, Anpuy desarrolló programas de becas, tutorías y acompañamiento socioeducativo que alcanzaron a miles de estudiantes en situación de vulnerabilidad. El objetivo es claro: garantizar la continuidad educativa y abrir puertas a un futuro con más oportunidades.

“Cada joven que logra completar sus estudios transforma no sólo su propia vida, sino también la de su familia y su comunidad”, destacan desde la Fundación, convencidos de que la educación es la herramienta más poderosa para reducir desigualdades y promover la movilidad social.

El aniversario busca visibilizar historias de superación y poner en agenda a la educación como prioridad ética, social y política en la Argentina. La Fundación recuerda que mejorar los niveles de lectura y comprensión en primaria, reducir la deserción en secundaria y fortalecer la terminalidad en los distintos niveles son desafíos urgentes para construir un país más equitativo y sostenible.

En regiones como el NOA, donde persisten brechas históricas, cada oportunidad educativa se multiplica en transformaciones individuales y colectivas. Por eso, desde Anpuy lanzan una convocatoria abierta a empresas, instituciones, medios y a la sociedad civil a sumarse a esta misión.

“Este aniversario no es solo una celebración: es una invitación a trabajar juntos por un futuro con más equidad y desarrollo en el norte argentino y en todo el país”.



Sobre la Fundación Anpuy

La Fundación Anpuy es una organización de la sociedad civil dedicada a acompañar los procesos educativos y sociales de niños, adolescentes y jóvenes del NOA. Su labor articula programas de becas y tutorías con redes entre el sector privado, público y la sociedad civil, para garantizar una educación de calidad y más oportunidades de inserción laboral.

