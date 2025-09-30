El gobernador encabezó un acto en UTHGRA y pidió unidad para exigir a Nación la reactivación de proyectos clave como la ruta 51, el corredor bioceánico y el mantenimiento de rutas nacionales.

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó este martes en los salones de UTHGRA la presentación del documento “Todos por Salta”, junto a representantes de distintos sectores de la sociedad civil y productiva. Allí, se mostró fuertemente crítico con el Gobierno nacional por la falta de avances en obras que, según dijo, son estratégicas para el futuro de la provincia.

“Si hay algo que me ha caracterizado desde que soy intendente es la gestión de obras que no generen deuda, pero que los salteños venimos reclamando hace décadas”, expresó Sáenz, al tiempo que destacó la necesidad de reactivar proyectos clave como la ruta 51 hacia el Pacífico, el corredor bioceánico, la ruta 40 y la ruta 934, conocida como “la ruta de la muerte”.

El mandatario advirtió que los compromisos pendientes de Nación no responden a una cuestión partidaria, sino a un reclamo histórico de los salteños. “Desde que tengo memoria hablamos de estas obras y seguimos esperando. No son políticas de un gobierno, son proyectos para el futuro de Salta. Tenemos que dejar de lado las diferencias partidarias y exigir juntos que Nación cumpla”, afirmó.

Sáenz también rechazó versiones sobre supuestos anticipos de fondos para obras que luego quedaron paralizadas. “Eso no ha pasado en mi gobierno. Las obras se certifican y se pagan por avance, no por anticipado. Hay que explicarle a la gente y terminar con las mezquindades de la política”, sostuvo. Y agregó: “Estamos pagando $640 millones de deudas por obras que nunca se hicieron”.

En ese sentido, recordó que muchas localidades salteñas debieron esperar años para acceder a infraestructura básica. “La situación de Tartagal y Mosconi es un ejemplo: hoy tienen agua después de años de reclamos. El problema ahora es que revientan los caños por la presión, pero lo importante es que hoy tienen agua”, señaló, antes de remarcar que en su gestión “se informa para qué se usa el crédito, se hace y las obras avanzan”.