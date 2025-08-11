La implementación de controles biométricos previos al encuentro entre Chaco For Ever y Gimnasia de Mendoza permitió la aprehensión de tres sospechosos.

El uso del Sistema de Gestión Biométrica (SI.GE.BI.) le permitió a la Policía del Chaco identificar y detener a tres personas con pedidos de captura por delitos relacionados con violencia de género, justo antes del partido entre Chaco For Ever y Gimnasia de Mendoza en la ciudad de Resistencia. Esta intervención, que se realizó en coordinación con el Ministerio Público Fiscal y el personal de seguridad del club, evitó que los acusados accedieran al estadio y garantizó la seguridad de los asistentes.

Según informó el portal del Diario Chaco, el operativo preventivo, desplegado en el marco de las medidas habituales para eventos deportivos de alta convocatoria, incorporó controles reforzados y la validación de identidades en tiempo real mediante el sistema biométrico.