Fué a ver la goleada de Atlético, Terminó en la comisaría

Atlético Tucumán le ganó 3-0 a Talleres y en el Monumental José Fierro hubo de todo: goles, expulsiones, atajadas y hasta un espectador que se quedó sin tercer tiempo.

En el marco del operativo Tribuna Segura, la Policía detuvo a un hombre que entró al estadio con la esperanza de disfrutar de la goleada, pero olvidó un pequeño detalle: tenía pedido de captura por robo agravado.

La ilusión duró menos que un córner: los agentes pasaron sus datos por el sistema y en vez de “acceso permitido” apareció “pase directo a la Comisaría Quinta”. Así, mientras el Decano festejaba la clasificación, el prófugo terminó debutando en otro torneo: el de causas penales pendientes.