De cara a las próximas elecciones, el referente local de esta fuerza, Gonzalo Quilodrán, indicó que no armaron las listas todavía porque no importa quien dirija la batuta, ellos apoyan un proyecto federal no individualidades. Sin embargo, en una lectura más de fondo, esto podría deberse al desangre que viene teniendo el partido, el ocaso de sus principales referentes y también la pérdida del lugar que les correspondía como oposición. Soledad Garcia

Desde hace un tiempo el Frente de Todos viene atravesando una crisis que lo está llevando a la disolución en Salta, sus principales referentes se repartieron algunos cargos y contratos mientras que otros tantos han emigrado al bando contrario de la mano de Gustavo Sáenz despareciendo del mapa político, recordemos que uno de los últimos en hacerlos fue el ex candidato a intendente David Leiva, pero son muchos, Mariana Reyes, Martin Ávila, Jackeline Cobos, Ramos, la lista podría seguir y seguir.

Por otro lado, están los numerosos bochornos que rodearon a algunas de sus acérrimos militantes, la más sonante en la memoria colectiva es la que personificó el diputado Juan Ameri, quien tuvo una escena sexual íntima en plena Sesión, pero tampoco hay que olvidar el escándalo del intendente roba caños de gasoductos y por supuesto vale la pena recordar a los narco concejales que cayeron en cana en Salvador Mazza. Toda una pinturita.

El problema del Frente de Todos es que actualmente no sabe hacia dónde va, se constituyen en una fuerza decorativa más que de oposición. Esto salta a la vista incluso en la conducta de algunos de sus funcionarios de re nombre a nivel nacional.

Resulta que el jueves pasado, Gonzalo Quilodrán organizó una reunión con el intendente del partido bonaerense de Hurlingam Juan Horacio Zabaleta, dirigente nacional del Frente de Todos y candidato a Presidente de la Federación Argentina de Municipios, ¿Cuál fue la primera acción que tomaron en su tour por Salta? Encontrarse con Bettina, la excusa: como autoridades máximas merecían una reunión por respeto, el trasfondo: “Nosotros trabajamos con todos y cada uno de los 2.300 intendentes y con cada uno de los 23 gobernadores y gobernadoras y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró el titular de ENACOM.

Sin embargo, sabemos que no es la primera vez que Quilodrán se muestra más que predispuesto a trabajar con la intendenta Bettina Romero ya que enero hicieron dupla para llevar conectividad a los barrios populares de Salta, aunque todavía no hay nada concreto. El proyecto pretende llegar a los 154 barrios que tiene la provincia, distribuida en 17 municipios. En Capital, de los 39 barrios que la conforman, en una primera instancia se cubrirán 32: “No me cabe ninguna duda de que a la finalización de nuestro mandato vamos a poder dar cumplimiento a la totalidad de estos, la verdad que en lo personal como salteño sería un sueño y un anhelo poder hacerlo de esa forma y está muy bien encaminado, así que en breve comenzarán las obras que no tienen un plazo muy largo de ejecución son 18 meses así que el año que viene la primera tanda de barrios ya tendrá conectividad al primer nivel” afirmó el funcionario.

Del armado de las listas

Al respecto de la definición de las candidaturas Quilodrán aseguró que todavía no hay nada concreto puesto que todavía hay mucho tiempo para los comicios “Nosotros siempre sostenemos que no hay ningún dirigente o dirigenta del Frente de Todos que sea más importante en su individualidad que el conjunto y lo que significa orgullosamente ser parte de un proyecto nacional que encabezan Alberto Fernández y Cristina viuda de Kirchner, en ese esquema estamos militando y estamos construyendo la unidad”.

En nombre de lograr esa unidad no cerró las puertas ni siquiera a la oposición tal como lo vino mostrando mediante sus acciones y el acercamiento al bettinismo, ya que prefiere trabajar “entre todos”.

Si bien no adelantó nada sobre candidatearse nuevamente aseguró que piensa seguir en la política por mucho tiempo “En mi van a encontrar una persona que va recorrer la provincia como lo vengo haciendo; estoy acá y allá tengo reuniones todo el tiempo que sea necesario, ese es objetivo final para ir construyendo un escenario que tiene su correlato en el 2023, que nosotros queremos ofrecer una alternativa de gobierno a los salteños. No estamos construyendo nada en contra de nadie sino todo lo contrario para superar al gobierno que existe hoy y planificar esa Salta que queremos todos para los próximos 20 años donde pienso contribuir”.

El titular de la ENACOM también se refirió al escándalo de la vacunación vip que se dio bajo el mandato del ex Ministro albertista Ginés García y declaró que estaba a favor de la medida que tomó Fernández “El primero que tomo cartas en el asunto con una medida absolutamente ejemplificadora fue el presidente pidiendo la renuncia a un ministro muy importante en el gobierno nacional que venía pilotando la pandemia de la mejor manera, un sanitarista de excelencia; pero este no es momento para este tipo de gestos. Argentina hoy es parte de un grupo selecto que puede vacunarse entonces exigimos que no haya privilegios, esperemos que en Salta pase lo mismo, porque hiere la credibilidad de la campaña de vacunación más grande de la historia”, afirmó en diálogo con Cuarto Poder.

Finalmente habló de los femicidios y dijo que este un tema que preocupa mucho ya que la provincia lidera la tasa a nivel nacional, pero rápidamente cambió de tema y sostuvo que tampoco le gusta que Salta lidere otros índices, como el de desempleo, trabajo en negro, demanda habitacional, etc “Nadie puede decir que el gobierno nacional pone ruedas al gobierno provincial o municipal, la verdad que es que esperamos que la provincia tome un rumbo claro y nosotros vamos a seguir apoyando”, culminó.