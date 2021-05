Una exasesora de una concejal denuncia los maltratos que sufrió dentro del partido. “En el Frente de Todos quieren cubrir el maltrato laboral con listas encabezadas por mujeres, pero no hay perspectiva de género”, afirmó.

Una asesora del Frente de Todos en Salta denunció en redes sociales el maltrato laboral que sufrió por parte de la concejala Laura García mientras se desempeñó en el Concejo Deliberante. Además apuntó contra la hipocresía de los principales dirigentes

Shagira Cortez, exasesora de la edil Laura García, no dudó en afirmar: “en el Frente de Todos quieren cubrir el maltrato laboral con listas encabezadas por mujeres, pero no hay perspectiva de género”.

En su cuenta de Facebook, resaltó: “vengo a poner de manifiesto una situación de la que poco se habla -porque así funciona el círculo-: la violencia intra-partidaria como una rama de la violencia laboral, situación de la que he sido víctima y que no quiero que siga ocurriendo y afectando a más personas por lo que espero que con esta visibilización, quienes tienen miedo de manifestarse, sepan que no hay derecho como trabajadores a soportar situaciones de violencia por miedo a perder el trabajo”, expresó. A esto agregó que “no es justo” que alguien sufra burlas, humillación y maltrato por parte de funcionarios que “son apañados por sus pares y por el mismo espacio político partidario y que creen que un cargo es un manto de impunidad para manejarse en la vida”.

La joven politóloga contó que, en octubre del año pasado, la concejala le reclamó no haber contestado en un feriado. “Ella, en un arranque de griteríos y en plena pandemia, me echó aduciendo que “así ella no podía trabajar conmigo”. «Así» equivale a que, si yo pedía condiciones más sanas, ella no quería que yo siga trabajando para ella. Luego de echarme por teléfono y de pasar todo ese día angustiada a la noche me llamó para arrepentirse. Claro, necesitaba una manifestación escrita para “leer” en sesión al día siguiente y yo aguanté maltrato naturalizando situaciones poco agradables pensando en ‘la experiencia que estaba ganando’, que en términos netos me costó más salud que otra cosa”, comentó.

Cortez consideró que la ley de paridad y género es para ajusticiar la histórica exclusión de personas en la política, pero que colocar a figuras como García es “retroceder en muchos aspectos”, ya que en las sesiones remotas debía escribirle los textos y pegárselos en la pared para que los lea, en toda su gestión no estuvo en los barrios ni atendió a los medios por “el miedo y la vergüenza”.

“Ese nivel de ignorancia es el que postula hoy el Frente de Todos para Salta y creo que hay muchos perfiles mejores, más honestos, más preparados y sobre todo más humanos para representar el proyecto nacional en esta provincia”, criticó. Agregó que cuatro mujeres encabezando las listas “no significa que haya un espacio partidario con perspectiva de género”.