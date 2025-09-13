La presentación denuncia que el Estado nacional ha abandonado a los más vulnerables, sino que también ha utilizado un acto de gobierno para aumentar la exclusión, en un contexto donde se han denunciado actos de corrupción en la gestión de fondos destinados a personas con discapacidad.

La Provincia de Salta, representada por la Fiscalía de Estado a cargo de Juan Agustín Pérez Alsina, ha elevado una formal Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dirigida contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta acción legal, impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, incluye además una solicitud de Medida Cautelar y un requerimiento para la convocatoria de una audiencia pública.

El objetivo primordial de esta presentación judicial es lograr el restablecimiento inmediato del pago de las pensiones no contributivas por invalidez en la provincia de Salta. Se argumenta que estas pensiones han sido suspendidas a través de procedimientos arbitrarios e irregulares, caracterizados por una alarmante falta de transparencia en los procesos aplicados por el Estado nacional, lo que ha impactado negativamente a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema.

En el escrito presentado ante la Corte Suprema, se exige no sólo el restablecimiento inmediato de las pensiones suspendidas, sino también el pago retroactivo de los montos adeudados a los beneficiarios afectados. Asimismo, se solicita que se adopten medidas urgentes para garantizar la implementación de un procedimiento de auditoría que sea transparente, profesional y accesible, y que respete escrupulosamente el debido proceso legal y los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Finalmente, se requiere que se cite a una audiencia pública en la que participen todas las partes involucradas, con el propósito de facilitar el intercambio de información y explorar posibles vías de conciliación.

Además, la base fáctica de esta demanda se sustenta en la suspensión masiva de un total de 129 pensiones durante el mes de julio de 2025, así como en las diversas irregularidades que han sido detectadas en las auditorías llevadas a cabo por la ANDIS. Debido a que la Provincia sostiene que los procedimientos empleados fueron «arbitrarios, carentes de todo sustento normativo y abiertamente violatorios de derechos fundamentales» consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. También, se denuncia la negativa sistemática de la ANDIS a proporcionar información detallada y precisa sobre la identidad de los beneficiarios afectados y los procedimientos específicos que se siguieron para llevar a cabo las suspensiones.

A su vez, que entre las numerosas anomalías denunciadas en la presentación judicial, se destacan la falta de notificación previa a los beneficiarios antes de proceder a la suspensión de sus pensiones, la aplicación de criterios dispares y subjetivos en las evaluaciones médicas realizadas, y la realización de auditorías por parte de personal que carece de la debida habilitación profesional y la idoneidad técnica necesaria para llevar a cabo dichas tareas.

Asimismo, se denuncia el destrato institucional y la falta de consideración hacia los organismos locales y los propios beneficiarios de las pensiones, quienes se vieron obligados a recorrer largas distancias y a realizar trámites engorrosos que, en la mayoría de los casos, no condujeron a ninguna solución concreta.

En este sentido, la Fiscalía de Estado de la Provincia considera que la medida adoptada por el gobierno nacional responde a fines meramente fiscalistas y economicistas, y que atropella de manera injustificada los derechos fundamentales de los ciudadanos más vulnerables de la sociedad.