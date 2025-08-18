Finde Largo: Salta alcanzó el 61% de ocupación hotelera

Con una variada oferta de más de 30 actividades, Salta Capital registró una ocupación hotelera promedio del 61% y recibió a más de 7.300 turistas, según datos del Ente de Turismo.

El Ente de Turismo de la Municipalidad ha presentado un informe detallado sobre el impacto del fin de semana largo en conmemoración al General José de San Martín, que abarcó los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto. Los resultados revelan un balance positivo para la ciudad, consolidando su posición como un destino atractivo para turistas nacionales.

Durante este período, nuestra capital salteña experimentó una ocupación hotelera promedio del 61%, lo que indica un flujo constante de visitantes que eligieron la ciudad como su destino para disfrutar del fin de semana largo. En total, se contabilizaron más de 7.364 arribos de turistas, quienes contribuyeron significativamente a la economía local.

Según las estimaciones del Ente de Turismo, el impacto económico generado por la actividad turística durante estos tres días ascendió a $1.464.751.076. Esta cifra refleja el importante rol que desempeña el turismo en el desarrollo económico de la ciudad, generando ingresos para diversos sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios.

Además de sus atractivos tradicionales, la Capital ofreció durante este fin de semana largo una amplia gama de actividades para todos los gustos. Debido a que se llevaron a cabo más de 30 eventos, incluyendo espectáculos musicales, obras de teatro, un Congreso internacional de Ufología, un torneo de ESports, la celebración del Ipa Day, festejos y homenajes por San Martín, ferias artesanales y festejos por el Día del Niño. Asimismo, a estas propuestas se sumaron las tradicionales peñas salteñas, la exquisita gastronomía local y los diversos museos que ofrece la ciudad.

También se resalta que desde la Municipalidad se continúa trabajando en la promoción y diversificación de la oferta turística, con el objetivo de potenciar la llegada de visitantes durante todo el año. Por tal motivo, se están desarrollando nuevas propuestas y eventos que buscan atraer a diferentes segmentos de turistas, consolidando a Salta como un destino turístico de primer nivel.