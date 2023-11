¿La mente no existe? Apuntes sobre el mito de Descartes

Andrea Sztychmasjter

El mito de Descartes

Señala Ryle, G que la doctrina oficial, que procede de Descartes, sostiene que todo ser humano tiene un cuerpo y una mente. El cuerpo y la mente están unidos, pero después de la muerte del cuerpo la mente puede continuar existiendo y funcionando. El cuerpo humano está en el espacio, sujeto a las leyes mecánicas que gobiernan a todos los cuerpos espaciales, y sus procesos y estados pueden ser controlados por observadores externos. Pero la mente no se encuentra en el espacio ni sus funciones están sujetas a leyes mecánicas. Las operaciones de la mente no son observables por otro y su desarrollo es privado. Solo yo puedo tener conocimiento directo de los estados y procesos de mi propia mente. Entonces, las personas tenemos dos historias paralelas, una que está formada por lo que acaece en el cuerpo y otra por lo que acaece a la mente.

La primera es pública; la segunda es privada. Los eventos que forman la primera historia pertenecen al mundo físico; los de la segunda, al mundo mental. Esta bifurcación se expresa en dos vidas y dos mundos diciendo que las cosas y eventos que pertenecen al mundo físico, incluyendo al cuerpo, son externos, mientras que las operaciones de la propia mente son internas. La antítesis entre lo interno y lo externo es una metáfora, dado que, las mentes al no estar en el espacio, mal podrían no estar dentro de algo ni tampoco contener nada en ellas.

Se presume que hay dos tipos diferentes de existencia: la existencia física y la existencia mental. Estar en el espacio y en el tiempo es una característica necesaria para lo que posee existencia física, y estar en el tiempo, pero no en el espacio, es una característica necesaria de lo que posee existencia mental. Lo físico está compuesto de materia, mientras que lo mental posee conciencia o es una función de ella.

Se da así una oposición entre mente y materia. Los objetos materiales se encuentran ubicados en un campo común, el “espacio”, y lo que acaece a un cuerpo está conectado mecánicamente con lo que sucede a otros cuerpos en el espacio. Pero los hechos mentales acaecen en ámbitos aislados, las “mentes”, y no existe conexión causal directa entre lo que le sucede a una mente y lo que le pasa a otra. La mente de una persona puede afectar a la mente de otra únicamente a través del mundo físico.

¿Qué piensa Ryle de esta doctrina? ¿Por qué?

Ryle afirma que esta doctrina es un error categorial ya que presenta los hechos de la vida mental como si pertenecieran a un tipo o categoría lógica cuando en realidad pertenecen a otra.

Los errores categoriales surgen por personas que son capaces de usar conceptos en situaciones que les son familiares, pero que, sin embargo, al pensar en abstracto pueden asignar dichos conceptos a tipos lógicos distintos de aquellos a los que pertenecen. La teoría de la doble vida tiene origen en un conjunto de profundos errores categoriales. La representación de una persona, como si fuera un fantasma misteriosamente oculto en una maquina deriva de este hecho. Debido a que el pensamiento, el sentimiento y los actos de una persona no pueden describirse únicamente con el lenguaje de la física, química o fisiología, se supone que deben ser descubiertos en términos análogos. El cuerpo humano es una unidad compleja organizada, la mente humana también debe ser una unidad compleja organizada, aunque constituida por elementos y estructura diferentes.

El error categorial de Descartes

Siguiendo a Ryle para Descartes lo mental no podía ser una mera variedad de lo mecánico. Como el vocabulario acerca de lo mental no puede interpretarse significando el acontecimiento de los procesos mecánicos, debemos entenderlo significando el acontecimiento de procesos no mecánicos. Las leyes de lo mental deben explicar operaciones no espaciales de la mente como efecto de otras operaciones no espaciales.

De esta manera, las diferencias entre lo mental y lo físico fueron representadas como diferencias existentes dentro del marco común de las categorías de “cosa”, “atributo”, “estado”, “proceso”, “causa” y “efecto”. Las mentes son cosas, pero de un tipo distinto de los cuerpos. Los procesos mentales son causas y efectos, pero de tipo diferente al de las causas y efectos de los movimientos corporales. Descartes tuvo que describir las operaciones mentales negando las características de los cuerpos: no están en el espacio, no son movimientos, no son accesibles a la observación pública. Las mentes son trozos de un no mecanismo.

Entonces la mente es una maquina espectral. El cuerpo humano está gobernado por otra máquina muy especial. También la mente pertenecería a la misma categoría que los cuerpos, solo que a diferencia de ellos estos se rigen por leyes no mecánicas. La explicación dada nos hace suponer que no se pueden reconocer diferencias entre las expresiones lingüísticas significativas y las que no son significativas debido a la imposibilidad de acceder a sus causas inmateriales. Los observadores externos no pueden llegar a saber cómo es que el comportamiento manifiesto por los demás está relacionado con las facultades y procesos mentales correspondientes, ni tampoco conjeturar si es correcto o no el uso que hacen de conceptos referente a lo mental y a la conducta.