I. Lewis, mantuvo que «a menos que algo sea cierto, nada más puede ser ni siquiera probable. En este cálculo, la probabilidad se evalúa siempre con relación a la evidencia, nos preguntamos sobre la probabilidad condicional de h dada la evidencia e [escrito como P(h/e)]. La probabilidad de h dada e se expresa por medio de correlaciones que normalmente están en la escala del 0 al 1. Si P(h/e) = 0, dada e, es completamente seguro que h es falsa. Si P(h/e) = 1, dada e, es seguro que h es verdadera. Si, dada e, P(h/e) = 0.5, es tan probable que h sea verdadera como que sea falsa, puesto que, en el cálculo, P(h/e) + P (~h/e) = 1 al evaluar la probabilidad de h dada no cuestionamos e sino que temporalmente asumimos que e es cierta y pasamos por alto la posibilidad de que e no fuera verdadera. Pero la misma e tiene una probabilidad con relación a alguna otra evidencia e, a menos que encontremos al final una proposición o un conjunto de evidencias e que, de algún modo, tenga por si misma la probabilidad 1, toda esa serie de probabilidades no tendrá nada en qué apoyarse.