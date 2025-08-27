El viernes 05 de septiembre a las 19:30 horas, el escritor Fernando de San Román, presentará su primer libro literario. La cita será en la Fundación Salta (General Güemes 434) y la entrada es libre y gratuita.

«La vida, m’ hijo, es una pieza redonda con 7 puertas dentro de la cual estamos y elegir bien qué puerta abrir es el secreto de la felicidad», así es como Fernando de San Román nos introduce a un puñado de cuentos sin orientación ni tendencias para cabalgar por los más diversos y extraños escenarios humanos sin protocolos de tiempo ni espacio donde las mentiras escoltarán las verdades y las verdades te sembrarán de dudas.

La oportunidad de abrir la imaginación y sentirte parte de leyendas y vivencias humanas es el próximo viernes 05 de septiembre desde las 19:30 horas en la Fundación Salta (General Güemes 434).

Oriundo de Santa Fe, pero salteño por elección desde hace 59 años, Fernando de San Román es Ingeniero Industrial de profesión y empresario. Comenzó a escribir a los 35 años por un llamado de su vocación participando de varios Talleres Literarios y lleva escritos más de 50 cuentos de temas muy diversos. En este libro «Las 7 puertas» incluye sólo 15 de sus cuentos.

«Creo en la imaginación como tutora de la creación y como un camino de superación, asociando la creatividad que nos diferencia y nos hace humanos. Será un placer departir con ustedes», asegura el autor.