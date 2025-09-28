Femicidios: Crimen de mujeres en contextos narcos

El triple femicidio en Florencio Varela trae una reflexión necesariamente urgente sobre la vulnerabilidad de las mujeres en contextos narcos atravesadas por crisis sociales.

Andrea Sztychmasjter

Bajo la consigna “Basta de femicidios, basta de matarnos, ¡todas las vidas importan!”, mujeres se manifestaron el miércoles en distintos puntos del país por Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en Florencio Varela.

Aunque haya funcionarios que nieguen la violencia de género, en Argentina, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación (UFEM), se rige por un protocolo para la investigación de muertes violentas de mujeres que fija estándares internacionales.

Una de las pautas más importantes es que, en caso de muerte violenta de una mujer, desde el inicio de la investigación se parte de la presunción de femicidio para garantizar la recolección de las pruebas y orientar los pasos procesales.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) expresaron su preocupación por la cobertura mediática de los femicidios de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. «Como trabajadoras y trabajadores de prensa no podemos permitir que se expresen – en especial en casos tan sensibles – conclusiones y conceptos que revictimizan a las adolescentes asesinadas y a sus familias. Sabemos que los discursos violentos construyen y legitiman la violencia», remarcaron.

En tanto, los medios especulan sobre si fue femicidio o ajuste de cuentas. Al respecto, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, remarcó: «la calificación del crimen será un trabajo de la justicia, pero lo importante es recordar que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como femicidio, porque es la única forma de trabajar desde el inicio analizando el contexto, preservando las pruebas, asegurando la coordinación institucional, protegiendo el derecho de las víctimas y sus familias y siguiendo todas las líneas de investigación»

En recuerdo de Daniela Paola Guantay

El triple femicidio en Florencia Varela en el contexto que se dio detalla aspectos de vulnerabilidad social de las jóvens y expone que estos crímenes se vienen perpetuando hace tiempo ante un estado (legisladores, funcionarios de los tres poderes, agentes policiales) que mira para otro lado.

En Salta tuvimos que lamentar el terrible femicidio de Daniela Guantay quien fue torturada y mutilada en un contexto de bandas organizadas y narcotraficantes

Carlos Alfredo Agüero, «Chury»; Norberto Silvestre, «Chiqui»; Julio César Monasterio, «Gordo Julio»; Juan Reynaldo Álvarez, «el viejo», Griselda Marisel Urzagaste y de una menor de edad fueron declarados penalmente responsable en la causa por el homicidio calificado de Daniela Guantay.

La audiencia de debate se desarrolló en la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro entre el 4 y el 27 de febrero de 2020, donde la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, con la abundante carga probatoria producida durante la investigación, sostuvo que el hecho transcurrió entre la noche del día jueves 02 y la madrugada del viernes 03 de marzo del año 2017 en el domicilio de Juan Reynaldo Álvarez, sito en barrio 17 de Octubre de la ciudad de Salta. Todo empezó cuando los acusados Agüero, Silvestre, Monasterio, Álvarez, una menor y Urzagaste, luego de captar a Daniela en el domicilio del “viejo”, la amarraron a una silla con las manos hacia atrás y empezaron a reclamarle la supuesta sustracción de droga. A partir de este momento, todos los nombrados, con distintas intervenciones empezaron a provocarle daño a Daniela, quien se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Surgió de los testimonios, fundamentalmente de una testigo presencial que luego falleció, que tras sujetar a Daniela, le colocaron una bolsa en la cabeza, lastimándola sucesivamente con golpes y elementos cortantes a modo de tortura. Además habría sido quemada y sucesivamente abusada, le habrían seccionado sus extremidades hasta terminar con su vida. Sus restos habrían sido transportados en un vehículo automotor hacia los márgenes del Río Mojotoro, donde fueran abandonados.

El lugar del hecho era el espacio que el imputado Álvarez ofrecía para que jóvenes mujeres fueran a comprar y consumir sustancias a cambio de diferentes favores sexuales y domésticos. Allí, a cambio de droga, parte de los acusados habrían “entregado” a Daniela a Carlos Agüero alias “Chury” para ser “ajusticiada” entre todos los imputados y ante el resto de los presentes, porque se le atribuía a la joven haberse apoderado de una importante cantidad de droga.

El 27 de febrero de 2020, el Tribunal integrado por los jueces Paola Marocco, María Livia Carabajal y Francisco Mascarello, condenó a Agüero, Silvestre, Monasterio, Álvarez y a Griselda Marisel Urzagaste a la pena de prisión perpetua como coautores del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género por ser perpetrado con ensañamiento y por concurso premeditado de dos o más personas, agravado por la participación de un menor de edad, mientras que la menor imputada fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género por ser perpetrado con ensañamiento y por concurso premeditado de dos o más personas.