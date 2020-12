En Salta siguen apareciendo mujeres muertas, cuerpos hallados en descampados, sin que haya responsables. Complicidades policíacas y del CIF. (Andrea Sztychmasjter)



Día domingo y lluvioso, un trabajador de una de las ferias del barrio Solidaridad decide alejarse al descampado para hacer sus necesidades fisiológicas, divisa el cuerpo de una mujer, llama al sereno de la feria para luego dar aviso a la policía.

El descampado emplazado entre los barrios Sanidad y Solidaridad colindante con la feria está lleno de maleza y basura, vecinxs tiran todo tipo de elementos en el lugar, lo utilizan incluso de baño público. Realizaron denuncias para alertar sobre el peligro que representa para la comunidad. Una vecina asegura que es propiedad “de un político de apellido Ovejero”. Piden, una vez más, que lo limpie o que haga algo, las tierras ociosas son terreno fértil para que pueda suceder allí cualquier cosa. No quieren que se asienten personas pero prefieren tenerlos abandonados.

Una mujer joven de apenas 19 años. Un cuerpo inerte. Un perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que aparece desde la escena del hallazgo caminando con unas de las prendas de la joven. Se dirige como si nada, sin ninguna protección, con la prenda entre sus manos hasta la camioneta del CIF. A pocos metros, rastros de pastizales quemados. Pasa una semana, dos, casi tres, el fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, no logra determinar la identidad de la mujer. Gladis, su mamá, asegura que se trata de su hija, Celeste Lois, desaparecida hace unos días. Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta hacen hincapié en que la madre no había denunciado la desaparición de su hija. La madre que trabaja en la venta de empanadas en la vía pública se reúne con el fiscal para decirle que podría ser su hija, que por sus problemas de adicciones estaba acostumbra a que se vaya por unos días: “Después volvía, me ayudaba a simbar las empanadas”, describe a este medio Gladis-

Primero días de diciembre, luego que el cotejo genético confirmara su identidad, tal como lo sostenía su madre, el cuerpo de Ángeles Celeste Lois es entregado a su familia: “En la morgue cumplió los 20 años” cuenta Gladis mientras atiende su negocio. El lunes, a un mes del terrible hallazgo, familiares y amigas realizaron una movilización por las calles de la barriada para exigir justicia por lo que consideran un cruel asesinato. Un femicidio de una mujer vulnerable. Las acompañaron diferentes agrupaciones feministas de Salta: “Quizás realicemos una marcha en el centro, pero ésta la hicimos aquí cerca del barrio porque por el tema del distanciamiento muchos no podían trasladarse en colectivo”, describe Gladis que sintió el acompañamiento de muchas personas, no así el de la justicia de Salta: “No me querían dar el cuerpo”, mencionó. La marcha llegó hasta la comisaría Nº 17 de Solidaridad.

Qué pasó con Celeste

Su madre desde un primero momento reflejó que su hija afrontaba un problema serio con el consumo de pasta base, una droga que se vende mucho en la zona. Describió que todos saben dónde la venden, que la misma policía lo sabe y no hace nada. Aseguró que existen policías de civil por la zona pero todo sigue igual.

Torres Rubelt, informó que en el marco de la investigación que lleva adelante solicitó la realización de distintos análisis cuantitativos y cualitativos sobre la fauna cadavérica levantada durante el procedimiento de autopsia, para determinar la posible existencia de sustancias tóxicas con potencialidad mortífera. En ese marco, informó, se dictaron distintas medidas, entre las cuales se tomaron declaraciones testimoniales para determinar cuáles fueron los últimos movimientos y contactos de la joven, para confirmar o descartar si pudo haber sido víctima de algún delito.

Nada se dijo de las más de 10 personas, todos hombres, que estuvieron en el lugar del hallazgo ese día, entre personal policial, peritos del CIF y hombres de la Brigada de investigaciones, sin ningún recaudo, que iban y venían pisando sin protección la zona.

Su madre, una mujer con otros dos hijos, asegura que no sabe qué pudo haberle sucedido a su hija pero tiene ese presentimiento no solo de madre si no el que te imprime el sentido común, que Celeste fue asesinada: “Quizás fue envenenada”, sostuvo.

En la zona, todos saben que la Policía sabe más de lo que hace, eso la convierte en cómplice. Una mujer muerta, ningún responsable, o varios tapados por la propia complicidad e impunidad que ronda a los asesinatos de mujeres desprotegidas. Este viernes en el Juzgado le dijeron a la madre que los análisis preliminares señalan que Celeste pudo haber muerto por una intoxicación de cocaína. “No hay ningún responsable, no me dijeron más nada” contó Gladis. Cómo llegó su cuerpo a ese descampado tampoco nadie sabe.