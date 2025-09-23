García Viarengo llegó a juicio imputado como presunto autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en perjuicio de una mujer de 27 años, con la que mantenía una relación de pareja.

Tras un cuarto intermedio dispuesto por los jueces de la Sala I del Tribunal de Orán, Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, continuará mañana la ronda de testimoniales con la declaración de tres testigos ofrecidos por las partes. El hecho que se investiga sucedió la mañana del 19 de febrero de 2023, cuando se reportó la presencia de una mujer sin vida en el patio interno de un edificio de la zona centro de Orán.