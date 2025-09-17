La comunidad de El Divisadero se encuentra conmocionada tras el femicidio de una mujer de 36 años a manos de su expareja, un hombre de 46 años, quien posteriormente intentó quitarse la vida y permanece internado en estado crítico.

La última actualización en este trágico caso indica que el cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en Salta capital, donde se realizará la autopsia.

El violento episodio tuvo lugar este lunes 15 de septiembre de 2025, en un domicilio del Camino del Paraje El Divisadero, cerca de una bodega de la zona. Tras el alerta a las autoridades, el personal policial y sanitario encontró a la mujer sin vida en el baño de la vivienda y al hombre gravemente herido, producto de un disparo autoinfligidas.

El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia y el sospechoso se encuentra internado con pronóstico reservado.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tomó intervención ante el reporte del deceso de una mujer de 36 años, quien habría sido herida con un arma de fuego, en la ciudad de Cafayate.

Al tomar conocimiento, se dispusieron todas las medidas de rigor, tendientes a esclarecer lo sucedido. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Salta, donde se realizará la autopsia este martes.

El sospechoso es la expareja de la mujer, con quien tiene hijos en común. Permanece hospitalizado con pronóstico reservado, luego de que hubiera intentado atentar contra su vida.

Sodero Calvet dio intervención a la Unidad de Investigación UGAP Salta para realizar todas las tareas investigativas solicitadas.