Exportar: Salta y Portugal unen fuerzas para el desarrollo

En un encuentro entre representantes del gobierno de Salta y el embajador portugués Gonçalo Nuno Teles Gomes, se resaltó el potencial productivo de la provincia. De los Ríos enfatizó que, a pesar de la abundancia de recursos naturales y la diversidad de sectores productivos, el desarrollo se ve limitado por la insuficiencia de la infraestructura logística.

En el marco de una reunión fructífera, el embajador portugués resaltó las significativas oportunidades que ofrece el Mercado Común del Sur (Mercosur) para el fortalecimiento de las relaciones comerciales y económicas. Un punto central de la discusión fue el análisis exhaustivo del potencial impacto que las nuevas medidas en materia agroexportadora, propuestas por la Unión Europea, podrían tener en el sector de la producción ganadera salteña en caso de ser implementadas.

Adicionalmente, se exploraron vías para fomentar el intercambio académico y profesional entre Portugal y Salta. La iniciativa busca crear espacios donde estudiantes y trabajadores puedan beneficiarse mutuamente, enriqueciendo su formación y ampliando sus conocimientos en diversas áreas.

Portugal se distingue a nivel internacional por su consolidada industria turística, su arraigada tradición en la producción vitivinícola, así como por su notable desarrollo en los sectores metalmecánico, de la economía del conocimiento y la industria farmacéutica. Cabe destacar que Portugal lidera la producción mundial de corcho, consolidándose como un actor clave en este mercado.

En este encuentro también estuvieron presentes figuras clave del gobierno provincial, como el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, y la coordinadora de Relaciones Internacionales, Paz Ibáñez, quienes aportaron su visión y experiencia para enriquecer el diálogo y explorar futuras colaboraciones.