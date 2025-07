Eduardo Fernández Muiños

Entre los pensadores del siglo XX que exploraron con radicalidad el sentido de la acción humana y su exposición al mundo, Hannah Arendt ocupó un lugar singular. Su obra no se elaboró como un sistema cerrado ni propuso respuestas firmes a las grandes preguntas de la filosofía, pero sí delineó una constelación de ideas que, más que ofrecer certezas, ofrecía una red de sugerencias para formas insumisas de observar e interrogar problemáticas políticas y sociales del presente. La vigencia de su pensamiento permanece abierta y atenta al devenir histórico, y permite observar, repensar para el hoy, los desafíos éticos que emergieron en el siglo de los campos de concentración, en los momentos en que se impuso la obediencia sin juicio y se sufrieron los intensos efectos de la planificación y la técnica puestas al servicio de la muerte.

Más que una teoría, Arendt nos legó una actitud frente al mundo: una disposición vigilante ante los signos de descomposición de los espacios en común. En esa línea, ofreció caminos para repensar lo político y lo ético desde una posición crítica y consciente de los límites del pensamiento filosófico tradicional, frente a los horrores producidos por regímenes que se autopercibían y autoevaluaban como racionales, pero que aniquilaron seres humanos y la dignidad de los sobrevivientes con una eficacia sin precedentes. La banalidad del mal, la administración del exterminio y la neutralización del juicio individual se presentaron en su obra no como anécdotas del pasado, sino como síntomas persistentes de una modernidad sin pensamiento, de una razón instrumental que, desprovista de juicio moral, dejó de distinguir entre lo que se podía hacer y lo que debía evitarse.

En este resumen se abordan dos conceptos clave que se conjugan en su obra y que, al estar estrechamente unidos, permiten comprender su diagnóstico sobre la fragilidad de lo político y la lógica del exterminio. Esto es, pensar la política como espacio de aparición entre iguales, y el racismo como principio “organizador” de lo diferente y lógica intrínseca de los regímenes excluyentes, cuando no autoritarios… o totalitarios. El binomio política y racismo estuvo y está profundamente ligado, puesto que fueron y siguen siendo elementos eficaces para la “clarificación”… para poner blanco sobre negro la pluralidad, que es condición fundamental de la vida política humana, ya que no existen dos seres humanos iguales, ni en sus experiencias ni en sus perspectivas. Solo existe un mundo… un mundo en común en el que es irremediable la coexistencia de diferencias. Un mundo en el que el racismo encontró su condición de viabilidad. Fue allí donde la diversidad dejó de ser el fundamento de un mundo compartido y se transformó en amenaza, cuando surgieron las razones y los dispositivos de invisibilización, marginación, desposesión y supresión del “otro”… del diferente.

El objetivo de este recorrido, libre de rigidez, ajeno a toda intención de agotar significados y sin ánimo alguno de desfiguración, pretende expresar solo una lectura más sobre los conceptos mencionados.

Lo político como espacio de aparición

Lejos de una concepción institucionalista o legalista de la política, Arendt la entendió como el ámbito donde los seres humanos aparecían unos ante otros mediante la palabra y la acción, sin más atributos que su singularidad. Lo político no fue, para ella, mera gestión del poder ni procedimiento administrativo, sino un intersticio de libertad donde la pluralidad se manifestaba sin fundirse ni subsumirse en una unidad superior. En ese sentido, no tomó como modelo al Estado moderno ni al contrato social, sino a la polis griega, entendida no tanto como una forma de gobierno sino como ese lugar donde los hombres se mostraban en su diferencia, sostenían el disenso y tejían el mundo común a través del habla, la deliberación y la iniciativa.

La política, entonces, no fue para Arendt una estructura permanente ni una técnica eficaz, sino una experiencia siempre frágil, que podía disolverse ante el ruido de la violencia o la eficacia impersonal del orden. En La condición humana señaló: “El espacio público de aparición surge dondequiera que los hombres actúan juntos en virtud de la palabra y la acción.” (Arendt: La condición humana, Barcelona, Paidós, 1993, 3ª ed., pág. 206). Ese espacio no requería de edificios ni de decretos para existir; bastaba con que hombres y mujeres decidieran hablar entre sí como iguales, sin temor y sin coacción.

Sin embargo, ese espacio podía clausurarse, y de hecho se clausuró en los momentos más oscuros del siglo XX. Cuando la acción se transformaba en obediencia ciega, cuando la palabra era sustituida por el mandato o la consigna, lo político se desfiguraba hasta volverse irreconocible. La violencia, incluso cuando resultaba funcional o era justificada como necesaria, anulaba la condición esencial de la política, es decir, la capacidad de iniciar algo nuevo, de dialogar sin cálculo, de exponerse sin máscaras. En esa clave, lo político en Arendt se vinculó directamente con la pluralidad irreductible de los seres humanos, y su negación no fue una mera pérdida formal, sino que supuso e impuso la clausura efectiva de la libertad, entendida no como derecho abstracto, sino como posibilidad concreta de aparecer, de ser visto y oído entre iguales.

El racismo como estructura moderna de exterminio

Arendt no desarrolló una teoría sistemática del racismo en el sentido convencional, pero sus referencias al fenómeno fueron agudas, lúcidas, lógicas y adecuadamente estructuradas. Particularmente en Los orígenes del totalitarismo, lo identificó como un elemento constitutivo del imperialismo europeo, una matriz ideológica que legitimó la expansión colonial y que luego se internalizó en los Estados modernos como una técnica de organización social. El racismo no fue entendido como un residuo arcaico o como expresión de una pulsión irracional, sino como un dispositivo central de la modernidad política y administrativa, íntimamente vinculado a la clasificación, la jerarquización de los cuerpos y la racionalización técnica de la violencia.

Para Arendt, el racismo no operó solo a través del odio visible, sino sobre todo mediante la indiferencia sistemática, es decir, la conversión del otro en anomalía, en número, en categoría dentro de un orden. Ese otro, despojado de rostro y de voz, podía ser gestionado, desplazado o eliminado sin que ello generara escándalo moral. En este sentido, afirmó: “La idea de raza como principio organizador […] había dado a las conquistas coloniales su ideología, y a la administración imperial su instrumento más útil.” (Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Alianza, 1998, 3ª ed., pág. 273). El racismo, entonces, no solo naturalizó la jerarquía, sino que administró la desigualdad, dotándola de racionalidad y eficacia.

Así, la política del racismo no fue solo segregación visible, sino anulación progresiva de la condición humana del otro. El exterminio nazi no habría sido posible sin esta previa deshumanización, sin ese paso previo en que el otro ya no fue alguien, sino algo. Arendt observó que los regímenes totalitarios no inventaron esta lógica, pero sí la perfeccionaron: la utilizaron para clasificar, registrar, desplazar, aislar y, finalmente, aniquilar. Y no se trató de un estallido de irracionalidad, como muchos intentaron justificar los múltiples y diversos hechos, sino de una operación profundamente racionalizada, sostenida en conocimientos técnicos y decisiones burocráticas. En ese tránsito, el racismo se reveló no como una patología del sistema, sino como uno de sus engranajes centrales, indispensable para el funcionamiento de un poder político que, lejos de necesitar violencia visible, encontró en la normalización del horror su forma más eficaz.

Consideraciones finales

Lo político y el racismo, en el pensamiento de Arendt, no constituyen campos separados ni autónomos. Allí donde lo político se vació de palabras y de juicios, el racismo encontró un libre cauce para crecer sin fricción. Allí donde se suprimió la capacidad de pensar con otros y desde otros, la pluralidad devino amenaza y lo común fue sustituido por una homogeneidad impuesta. Arendt advirtió, sin recurrir al moralismo ni al adoctrinamiento, pero con notable lucidez, que la pérdida del pensamiento individual y de la neutralidad del espacio político allanó el terreno para la instauración de formas sutiles, explícitas y violentas de exterminio, fundadas tanto en el cultivado odio hacia el “otro” como en la también cultivada indiferencia por el presente y el futuro del “otro”.

La vigencia de las ideas de Arendt no deviene de la posibilidad de su traslación mecánica a situaciones particulares, sino de la potencia con la que permiten elaborar preguntas sobre las condiciones visibles que hacen posible o imposible la vida en común, en tiempos en que la administración técnica de lo social tiende a reemplazar el pensamiento por el cálculo, y el diálogo reflexivo por consignas. Al canto, el pensamiento de Arendt permanece como atrayente brújula frente al desierto de la obediencia, puesto que su obra, que no ofreció ni puso en bandejas un sistema de respuestas y soluciones, dejó abierto un inmejorable desafío, que puede percibirse a partir del siguiente interrogante: ¿qué ocurre cuando dejamos de aparecer ante otros como sujetos singulares, capaces de pensar y de proponer iniciar algo nuevo?

De lo expresado deviene lógico comprender que, en su insistencia en la necesidad de pensar en lo público como expresión de la pluralidad, esencial condición del mundo humano, Arendt formuló una crítica radical no solo en contra del totalitarismo como fenómeno histórico, sino también frente a todas las formas contemporáneas de autoritarismo y anulación del otro, que han surgido más eficaces y más silenciosas. La deshumanización no se concreta únicamente en campos de concentración o en territorios de abandono; también se realiza con la burocracia sin rostro, con lenguajes técnicos que borran identidades, y en la persistente costumbre de coincidir y obedecer sin pensar. En todos estos gestos, y en otros de igual significación, reside el peligro del anonimato y también la urgencia de pensar políticamente en las diferencias del mundo humano.

En esa tensión entre memoria y advertencia, su pensamiento sigue interpelando sin aspavientos ni clausuras. No se trata de aplicar sus ideas como si fueran llaves maestras, sino de dejarse afectar por ellas, permitir que desplacen lo evidente y rasguen la superficie de lo instituido. Porque si el mal puede devenir banal, como sostuvo, es precisamente cuando la acción pierde su vínculo con el juicio y con la mirada del otro. Pensar políticamente, en Arendt, fue siempre más que una tarea intelectual: una forma de asumir el mundo como espacio compartido, donde la aparición y la palabra no son privilegios, sino exigencias.

Así, en un presente marcado por nuevas formas de exclusión, vigilancia y desarraigo, el legado de Arendt no se ofrece como consuelo, sino como desafío. Nos recuerda que la política comienza allí donde alguien decide hablar sin violencia, aparecer sin cálculo y resistir la indiferencia con la fuerza discreta del juicio. No hay forma más sutil ni más radical de combatir la exclusión y el exterminio que preservar e insistir en la posibilidad de esa aparición.

