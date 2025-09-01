Jóvenes de Rosario de la Frontera recorrieron la planta con el propósito de motivar el conocimiento e implementar habilidades que reciben a través de su formación técnica en industrias avanzadas.

La Escuela de Educación Técnica N° 3.132 de Rosario de la Frontera, con orientación en electromecánica visitó con más de 60 alumnos las instalaciones de la planta de hidróxido de litio de la empresa POSCO Argentina, donde se produce un material clave para la fabricación de baterías recargables. La misma fue inaugurada en octubre del año pasado en el Parque Industrial de General Güemes siendo la primera planta de su tipo en el país.

Durante el recorrido los estudiantes destacaron principalmente el orden y seguridad con el que funciona todo el procedimiento, tanto de la visita como de producción. En ese sentido el vicedirector Maximiliano Olivera destacó las normas de seguridad, el orden, respeto, amabilidad, trato y organización que tiene la empresa para recibir visitas de alumnos y docentes. Agregó que “Esta experiencia les sirvió para que puedan ver el alcance de su carrera.”

En ese mismo sentido el profesor de taller Ramón Rosa Ferreira marcó la importancia que tiene conocer esta empresa y el beneficio que significa mostrarle a los chicos dónde pueden insertarse laboralmente cuando finalicen sus estudios. En ese sentido la alumna Jaime comentó “Me llama mucho la atención que las mujeres ahora seamos incluidas en estas empresas, con nuestro título de técnico electromecánico podemos trabajar en empresas como estas porque podemos hacer mantenimiento a las máquinas.”

Desde la empresa, que colabora con el Ministerio de Educación en la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo, afirman que es un gran placer brindar esta oportunidad a los estudiantes de diferentes lugares de la provincia y consideran significativo poder contribuir a la formación de futuros talentos en Salta a través de esta experiencia.