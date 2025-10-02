El ministro Sergio Camacho advirtió que la falta de fondos paralizó obras clave en educación, vivienda, rutas y saneamiento.

El Gobierno nacional mantiene una deuda con Salta que supera los $350 mil millones, según denunció el ministro de Infraestructura y titular de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho. La cifra, equivalente a tres meses de salarios de toda la administración pública provincial, impacta de lleno en proyectos esenciales de educación, vivienda, vialidad y saneamiento.

Camacho explicó que numerosas obras quedaron inconclusas, algunas con más del 90% de ejecución. Entre ellas mencionó 17 centros de desarrollo infantil, 20 escuelas y unas 2.000 viviendas que la Provincia busca finalizar con recursos propios. También enumeró rutas clave paralizadas, como la 51 en San Antonio de los Cobres, la 40 en los Valles Calchaquíes, la 68 hasta Talapampa, y tramos de la 34 y la 50 en Orán. “Nada de eso se está haciendo, ni siquiera el mantenimiento”, sostuvo.

Otro de los puntos críticos es el saneamiento, con retrasos en las plantas de la zona sur de la capital y en Cafayate. Camacho denunció un trato desigual respecto de otras provincias y cuestionó la inacción de sucesivos gobiernos sobre el norte argentino. “La deuda sigue intacta y la caída de la recaudación agrava el panorama. Gobiernos de izquierda, de derecha o de centro, ninguno se ocupó del norte profundo”, concluyó.