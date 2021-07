Después de una semana de repercusiones de la cepa delta y las posibles formas de que no entre a Salta, el ministro Juan José Esteban mostró su preocupación y no descartó reemplazar a Aguilar en el COE (¿?) ¿Qué no se iba solito Aguilar el próximo jueves? ¿Tiene el ministro de salud la facultad para remover del cargo al presidente del COE?

¿El ministro culpa a Aguilar de los desastres en la salud pública?

La segunda ola de coronavirus avanza a pasos agigantados en Argentina.

La falta de segundas dosis para los mayores de 60 que ya cumplieron 90 días de espera y están más que preocupados, es el factor principal.

Es claro que todavía no se detectó ni un caso de Delta en Argentina. Seria preocupante que apareciera cuando todavía no la mayoría no tiene la segunda dosis, si tenemos en cuenta que se dice que es mucho más contagiosa que las ya existentes.

“Es una preocupación por la agresividad que tiene -explica Esteban, con un nivel de sorpresa que a esta altura de una pandemia, el ministro de salud no debería tener – estamos evaluando y monitoreando el día a día a nivel capital a nivel provincial, con curvas que son oscilantes ustedes ven que suben y bajan los casos, vuelven a subir y no nos da respiro”.

Esteban reconoce que lo que «si estamos haciendo correctamente y logísticamente muy bien es la vacunación (de primeras dosis) y los testeos mediante hisopados a sintomáticos y a asintomáticos que puede ser portadores y trasmisores virales que puede poner en riesgo la comunidad toda”.

Tambien destacó el trabajo de su equipo de salud, quizás lamentando no tener el poder de tomar la decisión de remover al presidente del COE, “esa es una decisión que pasa por el gobernador, yo soy un integrante más del COE en este momento».

Poniéndose en la fila de los reemplazantes, por más que ya haya sido presidente del COE, después de Aguilar y antes de su segunda vuelta, que se debió a la inoperancia de Esteban en ese cargo o simplemente a la imposibilidad de manejar el COE y el Ministerio a la vez.