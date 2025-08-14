Este sábado hay “FERIA TOPE» con promociones y combos

Este 16 de agosto, de 12 a 20 horas, en calle Medina y Radio Chaco, barrio Juan Pablo II, más de 100 vendedores ofrecerán promociones y combos de productos variados con precios desde 2 mil hasta un máximo de 15 mil pesos.

Con el propósito de impulsar tanto a los comerciantes locales como a aquellos ciudadanos que buscan adquirir una variedad de artículos a precios accesibles, la Municipalidad continúa organizando diversas ferias en distintos puntos de la ciudad.

La feria se llevará a cabo este sábado 16 de agosto, en el horario de 12:00 a 20:00, en el corazón del barrio Juan Pablo II, específicamente en la intersección de las calles Medina y Radio Chaco. Se espera la participación de más de 100 vendedores, quienes ofrecerán atractivas promociones y combos de una amplia gama de productos, con precios que oscilarán entre los 2 mil, 5 mil, 10 mil y, como máximo, 15 mil pesos.

Asimismo, es importante destacar que aún queda un número limitado de cupos disponibles para aquellos vendedores que deseen participar en esta edición de la feria. Por lo tanto, los interesados deben comunicarse a la brevedad al número de teléfono 3874411953 para asegurar su lugar.

«Queremos que esta feria se convierta en una gran oportunidad tanto para los feriantes como para los vecinos que necesitan adquirir diferentes productos a precios convenientes. Invitamos a todos a acercarse y disfrutar de una gran jornada de compras y comunidad», expresó Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras de la Municipalidad.