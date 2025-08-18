Los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot, en Unidad Fiscal, representan al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Gustavo García Viarengo, como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en perjuicio de una mujer de 27 años, con la que mantenía una relación de pareja.

Tras un cuarto intermedio dispuesto el pasado martes por el Tribunal, integrado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, este lunes se reanudará el debate, para continuar con la ronda de testimoniales.

Cabe recordar que durante la última jornada, se recibieron las declaraciónes de testigos citados por la Fiscalía, que formaban parte del entorno cercano de la víctima y un vecino del edificio donde residía y fue encontrada sin vida.

Declararon en forma remota una amiga de la mujer de 27 años y un socio laboral y amigo. De forma presencial brindaron su testimonio dos amigos de la víctima y una vecina.

Los cinco testigos se refirieron a lo que sabían y conocían sobre el tipo de vínculo que mantenía la pareja en distintas situaciones en las que les tocó compartir o estar presentes.

Cabe recordar que por disposición del Tribunal y a solicitud de la defensa técnica del acusado, la audiencia está siendo grabada.