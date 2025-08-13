Este jueves habrá un festival para celebrar el Día del Niño

El grupo de danzas El Triunfo invita a celebrar el Día del Niño con un encuentro gratuito el jueves 14, de 16 a 20 hs. En este evento, se anima a los asistentes a colaborar con donaciones de juguetes, golosinas y ropa en buen estado.

La Municipalidad, a través de la Agencia de Cultura Activa, apoya el Festival Solidario de Danzas y Folclore organizado por el grupo de danzas El Triunfo. El evento se llevará a cabo el jueves 14 de agosto, de 16 a 20 horas, en la Casona de Castañares, con entrada gratuita.

Se invita a los asistentes a colaborar con la donación de juguetes, golosinas y ropa en buen estado, que serán entregados durante la celebración del Día del Niño el 29 de agosto en Av. Bernardo Houssay s/n zona norte.

Asimismo, el público podrá disfrutar de presentaciones de academias de folclore invitadas, que ofrecerán un repertorio diverso de danzas tradicionales. Además, el festival contará con la participación de artistas destacados como Carlos Farfán y Matías Villagra, quienes aportarán su música al evento.