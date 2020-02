Una investigación reveló que estas aplicaciones ponen en peligro los dispositivos Android.

Piensa mal y acertarás: hay aplicaciones en tu celular Android que te roban tus datos privados

La investigación de VPNpro desveló una lista de 24 aplicaciones que ponen en peligro los dispositivos. Google Play acaba de retirar estas aplicaciones de su plataforma, pero estas ya cuentan con más de 380 millones de descargas.

Según el informe, estas aplicaciones fueron desarrolladas por la compañía china Shenzhen Hawk. Tienen programas eliminados pedían a sus usuarios una «gran cantidad de permisos peligrosos», comprometiendo así la seguridad de sus datos privados.

Un ejemplo de ello es la aplicación de pronóstico meteorológico Weather Forecast, que llevaba integrado un programa malicioso que abría ventanas de navegador ocultas y hacía clic en determinados anuncios. Este mismo programa se hizo con los datos de millones de usuarios y los envió a un servidor ubicado en China, indica el informe de VPNpro.

Vistas estas y otras violaciones de seguridad y privacidad, Google retiró las aplicaciones de su plataforma oficial para Android. Sin embargo, los usuarios que ya las tienen instaladas, deberían eliminarlas de sus dispositivos para mitigar el posible daño infligido.

A continuación te presentamos la lista completa de estas aplicaciones.

• World Zoo

• Puzzle Box

• Word Crossy!

• Soccer Pinball

• Dig it

• Laser Break

• Word Crush

• Music Roam

• File Manager

• Sound Recorder

• Joy Launcher

• Turbo Browser

• Weather Forecast

• Calendar Lite

• Candy Selfie Camera

• Private Browser

• Super Cleaner

• Super Battery

• Virus Cleaner 2019

• Hi Security 2019

• Hi VPN, Free VPN

• Hi VPN Pro

• Net Master

• Candy Gallery.