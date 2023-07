«Aún no logro sacarme de la cabeza la situación que me tocó vivir…», dijo.

Una joven utilizó para contar en sus redes sociales una violenta situación de acoso y casi secuestro que le tocó vivir en la capital salteña.

«1:30 de la mañana y aún no logro sacarme de la cabeza la situación que me tocó vivir…», escribió. Esta joven a las 22:45 llamó un remis de San Cayetano zona sudeste desde la casa de su prima para que la lleve a la suya. «Le pido que vayamos bordeando el hiper Libertad y me dice «conozco un camino que es mas corto» y yo, sabiendo que es un descampado le repito «lleveme por el costado del hiper que quiero ir por ruta» pero igual dobla y el camino comienza a oscurecer, cuando siento que me toca la pierna por el costado de su asiento le pido que me cobre y dice «no, te voy a llevar hasta donde me dijiste».

La joven insistió en pedirle que pare el auto, le dijo que no se sentía cómoda y le volvió a pedir que le cobre. «Alterado me dice que no va a abrir el auto y se detiene en plena oscuridad y me dice «de aquó no te bajas», dijo.

Entonces sonó el celular. Era Álvaro. Lo único que hizo fue atender llorando, mientras le pedía al remisero que abra la puerta. «Empujo la puerta y logro abrirla, no hice más que correr y pedirle a Alvaro que me ayude, que tenía miedo. Me pidió ubicación y yo hablé a un chico que sentí que cayó del cielo que me ayude y me lleve hasta la avenida, atravesamos Parque la Vega, me acompañó y llegó Alvaro… Llamó a la base y la operadora le dijo que levantaría un informe», contó.